Miguel Anxo Bastos: "La sociedad capitalista no puede sobrevivir sin valores de ahorro y trabajo"

Para que el capitalismo y los principios del liberalismo triunfen no se requiere únicamente que sean capaces de garantizar la prosperidad y el desarrollo económico. La historia ha demostrado sobradamente la superioridad del mercado frente al mandato coactivo del Estado en el orden económico. Sin embargo, lo que en última instancia posibilita que las personas puedan disfrutar de un entorno de libertad y, con ello, progresen en sus vidas, es la presencia de los valores correctos, puesto que éstos suponen los cimientos del orden social

Por ello, resulta fundamental que los líderes de opinión que encabezan la batalla cultural en favor de las ideas de la libertad hagan hincapié en la importancia de las virtudes. En este sentido, uno de los referentes que con mayor notoriedad subraya estas cuestiones es el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, Miguel Anxo Bastos, quien, tras ser recibido con una monumental ovación, durante su intervención en el Madrid Economic Forum el pasado fin de semana aprovechó para apelar directamente a los allí presentes sobre la necesidad de regresar a las viejas costumbres.

El trabajo es positivo

En concreto, Bastos quiso defender que para hacer frente a las corrientes contrarias al capitalismo, que a su juicio están venciendo en la batalla ideológica porque plantean una crítica integral contra los fundamentos esenciales de este sistema, además de por la incomparecencia de quienes defienden el sistema capitalista, los liberales y libertarios deben reivindicar las virtudes clásicas que suponen los pilares del orden económico y de la libertad, especialmente las del trabajo y el ahorro.

En primer lugar, el economista y politólogo defendió que el trabajo, pese a la imagen que actualmente se tiene de él, siempre gozó de buena prensa y valoración por parte de la sociedad: "El trabajo históricamente fue una virtud. Siempre se veía como bueno que la gente fuera trabajadora. (...) Y era bueno que los jóvenes aprendieran los valores del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio", expresó. En este sentido, enfatizó también que, de hecho, el trabajo implica al mismo tiempo el ejercicio de la responsabilidad, lo cual blinda aún más el sistema socioeconómico capitalista.

Madrid Economic Forum

Al respecto, quiso desmontar los mantras más arraigados en la mentalidad de la sociedad occidental actual, que van desde la teoría de la explotación marxista y llegan hasta la supuesta alienación a la que se somete al proletario bajo el capitalismo. Asimismo, explicó que, aunque la propaganda socialista presente como algo negativo la especialización del trabajo en el sistema capitalista, en realidad esto es lo que posibilita que se multiplique la producción e impulsa su sofisticación gracias a la división del conocimiento y la información.

Precisamente porque hasta el momento el socialismo y su visión negativa del trabajo se ha impuesto en la mayor parte de la sociedad occidental, de acuerdo con el profesor Bastos, surgen propuestas políticas que tienen por objetivo evitar en la medida de los posible que las personas trabajen, como es el caso de la renta básica universal o la reducción de la jornada laboral por decreto. Con todo, al respecto lanzó una crítica directa a la derecha, que no "planta cara en este tema", e insistió en que "el trabajo es bueno y no pasa nada porque la gente trabaje".

El valor del ahorro

Por otra parte, Bastos explicó que, en paralelo al trabajo, debe cultivarse la virtud del ahorro, que requiere de gran disciplina. Así, defendió que "debemos vivir por debajo de nuestras posibilidades" y llamó a evitar el endeudamiento innecesario: "Se debe reducir el crédito y el gasto futuro sólo a bienes productivos", aseveró, puesto que éstos "se pagan a sí mismos". "Si quiere tener usted una fiesta o un banquete, ahorre primero y gásteselo después, no al revés", incidió. En este sentido, lamentó que en el pasado el ahorro fue una virtud muy extendida que, sin embargo, se ha perdido en la actualidad.

Al respecto, explicó también que hoy, aunque se publiquen muy buenos libros sobre cómo podemos ahorrar, ya no se escriben libros sobre la importancia del ahorro y el porqué del mismo. Así, recordó a José Echegaray y su "santo temor al déficit", que exigía que el gobierno no podía estar jamás endeudado. "¿Dónde están aquellos españoles?", interpeló a la audiencia, detallando al mismo tiempo que, a diferencia de lo que ocurre en nuestros días, en el pasado los gobiernos daban ejemplo en materia fiscal.

Sin embargo, Bastos apuntó que en la actualidad los gobiernos emiten deuda y, gracias al mainstream académico, tratan de justificar estas medidas científicamente, puesto que se supone que con ello se estimula la economía, llevando en el fondo a la sociedad a un proceso de desmoralización y cambio de cultura en el que los valores viejos dan paso al carpe diem. De hecho, denunció que "el enemigo número uno del capitalismo es el consumismo" y subrayó la importancia de la vida "honesta, ordenada y aburrida", así como de las pequeñas costumbres que, como la puntualidad, la cortesía, la pulcritud o el orden, "engrasan" la vida en sociedad.

"Entre el deterioro cultural y la crítica literaria, cinematográfica, los medios de comunicación, etc., que defienden vivir la vida y pasarlo bien, el ahorro se deprime y se pierden los valores que sustentan el capitalismo", lamentó. Así, destacó también que estos valores sólo se conservan en algunos pocos países del mundo, como los del sudeste asiático, en los que son capaces de conjugar estas costumbres y garantizar su crecimiento económico.

La supervivencia del capitalismo

Así las cosas, después de su intervención en el Madrid Economic Forum, Libertad Digital pudo conversar con el profesor Bastos sobre los temas principales que desarrolló en su ponencia y profundizar en la importancia de recuperar las virtudes antiguas de la responsabilidad, la frugalidad y el sacrificio. De este modo, Bastos explicó que la supervivencia del capitalismo depende, precisamente, de que seamos capaces de volver a estos valores viejos que antaño estructuraron el orden socioeconómico de Occidente.

"La sociedad capitalista no puede sobrevivir sin los valores del ahorro y el trabajo", expresó, puesto que éstos funcionan como una coraza y, de hecho, fueron los valores que la fundaron. Asimismo, criticó que nunca se explican las virtudes de estos valores y que la sociedad de nuestros días, si bien acepta la posibilidad de que la gente pueda disfrutar de la ociosidad, no respeta que haya personas que, libremente, quieran dedicar su vida al trabajo. Así, señaló que el Estado debería ser neutro, dar ejemplo en esta materia, no combatir estos valores y no fomentar una visión contraria y negativa del trabajo.