La venta de cerveza cae por segundo año consecutivo: "No pasaba desde la crisis de 2008"

La cerveza, producto por excelencia del consumo social en España, ha vuelto a dar señales de alerta. Las ventas de cerveza registraron una caída del 0,2% en 2024, hasta los 38,6 millones de hectolitros. Esto supone encadenar dos años consecutivos de descensos, algo que "no ocurría desde la crisis financiera de 2008", según los datos del informe 'Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2024', elaborado por Cerveceros de España en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"Es preocupante", ha asegurado el director general de Cerveceros de España, Jacobo Olalla Marañón, que atribuye la caída a "la contención económica, la inflación y un contexto internacional volátil".

Al descenso de las ventas, se suma la caída en el consumo per cápita de los españoles que baja un 4,9%, hasta los 52,8 litros, "debido a la inflación y a la mayor planificación de las familias". El vínculo entre cerveza y crisis no es casual. Aunque suele considerarse un bien resistente por su bajo coste y su indiscutible implantación social, la cerveza no es inmune al reajuste de la cesta de la compra debido a las dificultades económicas.

Las ventas correspondientes al sector de hostelería se redujeron un 2%, hasta los 19,2 millones de hectolitros, mientras que las del canal de alimentación subieron un 1%, debido posiblemente a un trasvase de consumo del bar hacia el hogar, señala el informe. De hecho, el consumo de cerveza en los bares se mantiene cinco puntos por debajo de los datos de prepandemia y "se mantiene gracias al turismo y a la fidelidad de los consumidores".

En este contexto, también es relevante un cambio de hábitos entre los consumidores, que están apostando por rutinas saludables que incluyen un descenso en el consumo de cerveza. De hecho, aunque la bajada es generalizada en todos los grupos de edad, el estudio destaca especialmente a los menores de 50 años, que tienen un consumo "más contenido y moderado". Así, dos tercios de los españoles afirman consumir cerveza con una media de tres cañas semanales, en un entorno "social y distendido".

Las cifras del sector cervecero en España

España sigue siendo el segundo mayor productor de cerveza de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, con más de 41 millones de hectolitros elaborados, y por delante de países con tradición cervecera como Polonia y Reino Unido.

Según los datos del informe, el sector es responsable de más de 540.000 empleos en España, aporta 6.500 millones de euros al Estado y supone más de 5.200 millones de euros al gasto turístico. Además, la cadena de valor de la cerveza representa el 1,3% del PIB y el 2,6% de la recaudación fiscal.

Por otro lado, las exportaciones de cervezas españolas alcanzaron en 2024 los 3,37 millones de hectolitros, lo que supone un descenso del 19% frente a los 4,17 millones de hectolitros exportados en 2023.

También se han resentido las cerveceras 'craft' o artesanales, que sufren una disminución del 2% en comparación con 2023, y una caída acumulada del 35% desde 2019. "La pandemia les ha machacado. Vemos que muchas se quedan por el camino, pero las que se mantienen están creciendo", ha asegurado Jacobo Olalla.

Aumenta el consumo de cerveza sin

Por otro lado, el informe confirma que España se posiciona como líder en consumo de cerveza SIN en Europa, concentrando el 25% de esta variedad en la UE. "Consumimos más cerveza sin alcohol que toda Latinoamérica junta", ha señalado Olalla, que ha celebrado estos datos.

En 2024, las ventas de este tipo de cerveza crecieron un 4%, lo que confirma que, desde hace años, los hábitos de consumo y el estilo de vida se están transformando hacia la moderación. En este sentido, Olalla ha destacado a los jóvenes de la Generación Z, que lideran el éxito de la cerveza SIN.