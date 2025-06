Llega "operación reforzada" de Red Eléctrica por el apagón y amenaza el recibo de la luz

Malas noticias para los consumidores: el recibo de la luz comienza a subir. En la tarde de ayer miércoles, la patronal eléctrica Aelec -de la que forman parte Endesa, EDP o Iberdrola- compartió "la preocupación ya mostrada por asociaciones de comercializadores por el sobrecoste de los servicios de ajuste, especialmente las restricciones técnicas, derivados de la "operación reforzada" adoptada por Red Eléctrica de España (REE) tras el apagón del pasado 28 de abril" señalaron.

A pesar de que la propia presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha llegado a afirmar que "nosotros no decidimos el mix. Lo recibimos del mercado. Es decir, son las empresas generadoras las que ofrecen la energía que consideran oportuna para cada hora y las que la compran son las que determinan el precio para cada hora (...). Pero nosotros no generamos electricidad ni tenemos ninguna posibilidad de elegir el mix", la realidad es bien distinta.

El objetivo de las declaraciones de Corredor no ha sido otro que intentar eludir cualquier tipo de responsabilidad debido a que, momentos antes del apagón, la producción energética de España fuera más del 70% renovable, a través de fotovoltaica (58,66%) y eólica (11,83%), lo que generó un alto grado de inestabilidad en el sistema.

Sin embargo, REE tiene la obligación de llevar a cabo las restricciones técnicas que considere oportunas para evitar esa inestabilidad. Y así lo marcan sus "Procedimientos de operación"... y así lo ha estado haciendo después del apagón, metiendo más gas o hidráulica en el sistema.

Sin embargo, esta prudencia ante la posibilidad de que se produzca otro cero energético "está generando un impacto económico importante sobre comercializadores y consumidores", señala Aelec.

REE cambia de estrategia

Desde la reposición del suministro, "REE ha implementado una estrategia más conservadora, con un uso intensivo de ciclos combinados y servicios de ajuste, lo que ha incrementado significativamente los costes respecto a una operación habitual" explican.

Y es que, en el caso del gas, en el pasado mes de mayo, España aumentó la generación de esta energía un 62% más respecto al año, por lo que esto se está traduciendo en una factura eléctrica más cara (su subida dependerá de la estrategia comercial de cada compañía).

Desde Aelec "no cuestionamos que en situaciones excepcionales debe primar la seguridad del suministro. No obstante, esta estrategia de operación está generando sobrecostes inesperados y elevados que recaen directamente sobre los agentes de mercado como los comercializadores, en un contexto en el que no han tenido capacidad de previsión ni gestión ante este hecho inesperado".

No deja de resultar llamativo que tanto la versión del Gobierno como la de Red Eléctrica haya sido descartar que el incidente se produjera porque hubiera un exceso de renovables en el sistema, y aún así, hayan cambiado el mix. Otra contradicción es que niegan conocer todavía lo que ha pasado exactamente, mientras prometen que "no volverá a ocurrir".

Sobrecoste de 200 millones

Según datos publicados por REE, el coste medio de las restricciones técnicas en el mercado diario en mayo fue de 22 €/MWh, frente a los 9 €/MWh de mayo de 2024, lo que supone un aumento de más de 13 €/MWh. Como decimos, estas restricciones consisten en incluir energías de rápida respuesta (por ejemplo, gas) en el mercado de ajuste del que se encarga REE. "Este incremento refleja el fuerte impacto económico de la situación actual donde en solo un mes el coste se ha incrementado 200 millones de euros" calcula la patronal eléctrica.

Por ello, Aelec considera "necesario un tratamiento regulatorio extraordinario para evitar que estos costes recaigan injustamente sobre comercializadores y consumidores".

El actual marco normativo, mediante los Procedimientos de Operación 8.2 y 14.4, "permite respaldar este tipo de medidas extraordinarias para el caso de una operación del sistema extraordinaria como en la que nos encontramos" señalan.

