Trump llama "imbécil" al presidente de la Reserva Federal por no bajar los tipos de interés

La relación entre Donald Trump y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), sigue tensionándose. Hace meses se rumoreó con la posibilidad de que Trump colocara al frente de la autoridad monetaria estadounidense a alguien de su confianza en el año 2026. Asimismo, ha sonado con especial fuerza que el presidente norteamericano tendrían por objetivo provocar una recesión con el fin de que la Fed redujera los tipos de interés y, de este modo, le fuera posible refinanciar la deuda que vence este año más barata.

En este contexto, en unas declaraciones al 'Financial Times', Donald Trump ha llamado "imbécil" al máximo responsable de la Fed, Jerome Powell, por no aceptar las exigencias de recorte de tipos de interés procedentes de la Casa Blanca. Además, el presidente norteamericano ha advertido de que podría intentar "forzar algo" para que el instituto emisor los reduzca. "Vamos a gastar 600.000 millones de dólares al año por culpa de un imbécil que se sienta ahí diciendo 'no veo razones suficientes para recortar los tipos'. Puede que tenga que forzar algo", ha expresa el presidente estadounidense.

En cualquier caso, lo cierto es que, como afirma Financial Times, Trump no ha explicado qué medidas tomará al respecto, aunque ha descartado forzar la salida de Powell de la Fed. No obstante, el presidente norteamericano reiteró este jueves su presión a la Fed para que reduzca los tipos de interés en un punto porcentual, lo cual, según el propio Trump, ahorraría a Estados Unidos cientos de miles de millones de dólares al año en su deuda.

Sin embargo, Powell se mantiene firme y aclara que la Reserva Federal dirigirá su política de acuerdo a los datos de la economía del país y no en función de las presiones del presidente del Ejecutivo. Del mismo modo, de acuerdo con el Financial Times, "los observadores de la Fed" son escépticos con la posibilidad de que un presidente de la Fed en la sombra influya en las expectativas de futuros recortes de los tipos en un entorno de mayor incertidumbre económica.

Por otra parte, no podemos ignorar que, en el contexto de esta batalla por el control de la Fed, el pasado viernes Trump afirmó que podría tomar una decisión sobre un posible sucesor "muy pronto". Al respecto, se generaron especulación sobre quién podría suceder a Powell al frente de la autoridad monetaria del país y la posibilidad de que se coloque a un "presidente de la Fed en la sombra" con el fin de moderar las expectativas de futuros recortes de los tipos una vez que el candidato del Ejecutivo asuma el cargo.