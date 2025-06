La realidad de los pisos turísticos que oculta Sánchez

El problema de la vivienda radica, fundamentalmente, en el exceso de intervención sobre este sector. A este respecto, la ampliación de las denominadas "zonas tensionadas" y de los "grandes tenedores", así como la limitación de la renovación de las rentas de los alquileres, la prohibición de los desahucios y la protección a los okupas e inquiokupas, que han sido los pilares fundamentales de la política de vivienda del Ejecutivo, no han hecho sino tensionar aún más este mercado.

Por lo tanto, la realidad del sector inmobiliario no se corresponde con lo que nos quiere hacer ver el Gobierno que, obsesionado por señalar a los agentes privados y justificar una mayor intervención sobre el mercado de la vivienda, han acusado reiteradamente a los pisos turísticos como uno de los principales responsable de la situación de este mercado.

La lógica que empleaban se basaba en afirmar que, en la medida en que estos pisos turísticos no se ponían a disposición de potenciales inquilinos de larga duración, sino que se ofertaban como alojamiento para turistas, reducían la oferta de vivienda en alquiler e impulsaban sus precios al alza. Ahora bien, el último informe de Fotocasa Research demuestra que el impacto de este fenómeno de mercado ha sido prácticamente nulo en el caso de la vivienda, porque menos del 1% del parque de vivienda en España se destina al alquiler vacacional.

A este respecto, en el informe se destaca que esta proporción de inmuebles destinados al alquiler vacacional sobre el total del parque de vivienda "se trata de un porcentaje estable en el tiempo y que ha crecido de forma muy leve en los últimos años". Al mismo tiempo, en el informe se subraya que "la gran mayoría (78%) de las viviendas tienen un uso de residencia habitual, mientras que un 10% son segundas residencias".

Además, no podemos ignorar que, de acuerdo con el estudio, sólo el 3% de los compradores de vivienda tienen pensado adquirir un inmueble con el fin de dedicarlo al alquiler turístico. Con todo, Fotocasa concluye que "las cifras constatan que el volumen de alquiler turístico es muy reducido, por lo que el verdadero problema del mercado no está en la prohibición del alquiler turístico, sino en la falta de vivienda disponible para dar respuesta a una demanda creciente y sostenida".

Airbnb señala a los hoteles

Por otra parte, Airbnb señala ahora a los hoteles como los principales responsables del turismo masivo y el problema de la vivienda. Así lo expresa la propia plataforma en un comunicado en el que insta a las autoridades públicas a abordar el impacto del modelo hotelero actual.

La plataforma destaca que, de acuerdo a los datos proporcionados por Eurostat, "los hoteles fueron en 2024 los responsables de casi el 80% de las pernoctaciones en la UE". De esta forma, añaden que "entre 2021 y 2023 el número de noches reservadas en las diez ciudades más visitadas del continente se multiplicó por 2,5 veces —más de 200 millones de noches adicionales—, y tres cuartas partes de este aumento correspondió a los hoteles".

Airbnb

En este sentido, Theo Yedinsky, vicepresidente de Políticas Públicas de Airbnb, subrayaba que "si las ciudades quieren tomarse en serio el turismo masivo, no pueden seguir ignorando el impacto de los hoteles" e incidía en que "Europa necesita más viviendas, no más hoteles" a pesar de que, en todo caso, "en muchas ciudades se sigue apostando por la construcción hotelera, mientras que la promoción de vivienda cae a mínimos no vistos en casi una década".

Al respecto, desde la plataforma insisten en que "Airbnb ofrece la oportunidad de viajar de manera diferente, diversifica el turismo y reparte sus beneficios entre las comunidades locales". De hecho, señalan que en aquellos lugares donde se han puesto en marcha medidas para limitar la actividad de Airbnb, se ha agravado el problema del turismo masivo. Así, explican que en Ámsterdam y Barcelona, donde se implementaron restricciones a los alquileres turísticos, el número de pernoctaciones no ha dejado de crecer (concretamente, hasta 2024 ha aumentado en 2,4 millones más en Ámsterdam y en 4,8 millones en Barcelona)

De este modo, la plataforma añade que, tras la pandemia, "los hoteles representaron el 93% del aumento en Ámsterdam y el 76% en Barcelona", por lo que dada la reducción de opciones de alojamiento, "se han disparado tanto la ocupación como lo precios hoteleros" entre 2019 y mediados de 2025: un 50% en el caso de Ámsterdam y un 35% en Barcelona.