Heredar en España: comunidades donde sale casi gratis y otras donde el impuesto sigue presente

El impuesto de Sucesiones y Donaciones, que grava el traspaso de patrimonio entre familiares, sigue mostrando enormes diferencias entre comunidades autónomas. Aunque es un tributo estatal, su gestión está cedida a las regiones, lo que permite que cada una establezca sus propias bonificaciones y reducciones. Así, mientras en algunas comunidades heredar es casi gratuito, en otras todavía supone un coste importante, especialmente en función del grado de parentesco.

En los últimos años, las comunidades gobernadas por el PP han impulsado bonificaciones que, en la práctica, eliminan el impuesto para los grupos I y II, es decir, descendientes, ascendientes y cónyuges. Este es el caso de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura o Cantabria. En otras como Baleares, Canarias, Galicia o Asturias también se han aplicado exenciones o bonificaciones muy elevadas, aunque con características distintas según los tramos y los grados de parentesco.

Novedades en Madrid

La Comunidad de Madrid, una de las que históricamente ha liderado la rebaja de este tributo, prepara además importantes novedades que entrarán en vigor el próximo 1 de julio. Se mantendrá la bonificación del 99 % en Sucesiones y Donaciones para los grupos I y II, pero se ampliarán los beneficios fiscales a otros familiares. A partir de esa fecha, hermanos, tíos y sobrinos (grupo III) verán incrementada su bonificación del 25% al 50%. Además, se simplifica la gestión de las donaciones: las esporádicas inferiores a 1.000 euros quedarán exentas del impuesto, y no será necesario presentar documento notarial en el caso de donaciones de hasta 10.000 euros.

Comunidades con más carga fiscal

Por el contrario, en comunidades como Cataluña el impuesto sigue vigente con pocos alivios. Aunque existen algunas reducciones, los beneficiarios más directos —hijos o padres— tributan con bonificaciones que van del 99% al 57,4%, según el tramo, y los del grupo II (hermanos, yernos, nueras) del 60% al 28,9%. En Navarra y el País Vasco, que cuentan con régimen foral propio, también se aplican reglas distintas, aunque con exenciones considerables para familiares directos.

¿Podrá el PP eliminar el impuesto?

El PP está tramitando una proposición de ley en el Senado para derogar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y en las comunidades donde gobierna, como hemos visto, ya aplica bonificaciones del 99% o el 100%, dejando el tributo prácticamente nulo para herederos directos o de primer grado. Pero el Gobierno vetó la proposición de ley presentada a finales de 2023, argumentando que suprimir el impuesto tendría un impacto negativo en lo ingresos públicos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciado ahora por unanimidad que el veto solo puede aplicarse a los presupuestos ‘’en curso’’, no a los futuros. Por tanto, ha avalado que el Senado continúe la tramitación de la proposición de ley. Aunque para que la derogación sea efectiva, la proposición de ley debe ser aprobada por mayoría tanto en el Congreso de los Diputados, donde el PP no tiene mayoría, como tras su paso por el Senado. Mientras esto no suceda, el impuesto sigue vigente.