Habla la empresaria acosada por Irene Montero: "No invierto más en España"

En las últimas semanas, la eurodiputada, Irene Montero, la ha tomado con la inversora soriana Helena Soto. La exministra de Igualdad bajo el Gobierno de Pedro Sánchez ha usado varias entrevistas que ha dado Helena Soto para criticar las opiniones de esta inversora inmobiliaria exponiéndola públicamente ante sus cientos de miles de seguidores.

Helena Soto ha hablado con Libre Mercado sobre los ataques que ha recibido de Irene Montero y también sobre la situación del sector inmobiliario en España.

En el primer vídeo, Montero ha difundido a Soto contando que compró "una vivienda que se estaba rentando a 800 euros en alquiler tradicional", la reformó y decidió alquilarla a estudiantes por habitaciones. "Conseguí alquilar cada habitación a una media de 450 euros, por lo que pasé a obtener una renta de 2.200 euros" cuenta la inversora.

Soto ha defendido que "los precios de mercado son tremendamente justos" y sus habitaciones "volaron" en cuanto la sacaron al mercado.

Sin embargo, Montero considera un escándalo que una empresaria pretenda sacar la máxima rentabilidad a sus activos, a lo que hay que sumarle que haga una evaluación de riesgos en la que concluye que es más seguro alquilar pisos a estudiantes por habitaciones "porque los padres siempre pagan".

"Una evaluación de riesgos que solo hacemos en España porque en EEUU no tienes que pensar si un inquilino te va a pagar o no, porque te va a pagar, mientras que en España, no" cuenta. La del piso de estudiantes fue la primera inversión inmobiliaria de Soto, aunque ya no invierte más en España debido a la falta de seguridad jurídica del país.

"Tampoco quiero meter un miedo extremo a los inversores que siguen apostando en España por el alquiler tradicional, pero yo ya no lo hago ni lo haría. Me parece un deporte de riesgo" asegura. La empresaria prefiere invertir en EEUU con mayor seguridad.

Soto ha lamentado que tras la exposición de Irene Montero, "si me hubieran dado un euro cada vez que me han llamado especuladora, tendría 3 millones de euros". También, asegura que "he recibido amenazas de muerte".

"Se ha cogido con el tema de la vivienda, pero a nadie le parece mal que la alimentación sea un negocio" considera. Soto ha defendido el valor añadido del inversor inmobiliario. "Nosotros hacemos un esfuerzo inicial, corremos un riesgo y ponemos el precio que dicta el mercado" recuerda.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.