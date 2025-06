Los costes laborales han crecido para pagar pensiones, no para mejorar salarios

En Libre Mercado venimos hablando desde hace tiempo cómo se han incrementado los costes laborales que tienen que hacer frente las empresas desde que gobierna Pedro Sánchez, habiendo crecido estos costes casi un 20% entre 2019 y 2024. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos qué ocurre con esos incrementos en los costes laborales si luego no se ven reflejados en un incremento real de los salarios. En este artículo vamos a tratar de dar respuesta a esta cuestión.

En un reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), los economistas José E. Boscá y Javier Ferri han analizado el "desacople entre el poder adquisitivo de los salarios reales y el coste laboral para las empresas", donde han mostrado como desde el año 2009 se ha producido una brecha cada vez más significativa entre el salario real de los trabajadores y el coste laboral por asalariado.

En el siguiente gráfico podemos ver cómo ha sido la evolución del salario medio real, del coste laboral por asalariado y de las cotizaciones por asalariado a cargo del empresario:

Como se puede observar, existe una diferencia significativa entre lo que le cuesta en términos medios un trabajador a una empresa y el salario real del trabajador. Tal y como explican los autores, el salario real para el trabajador creció un 8,4% en los dos años posteriores a la gran crisis financiera, siendo prácticamente igual al coste de un asalariado para la empresa.

No obstante, desde entonces y hasta el momento presente el salario medio ha caído un 2%, no llegándose a superar el nivel del año 2009 desde entonces. En este sentido, los economistas de Fedea señalan dos cuestiones interesantes. La primera es la diferencia en la evolución del coste laboral por asalariado durante la crisis financiera del año 2007 y la crisis de la Covid en el año 2020, que explica en parte el mejor comportamiento del empleo en la última. Esto es algo que no debería sorprendernos demasiado, ya que la naturaleza de ambas crisis fueron distintas; la crisis financiera implicó un derrumbamiento de la demanda, mientras que la crisis del Covid no.

En segundo lugar, ponen su vista en la evolución de las cotizaciones sociales por trabajador a cargo de la empresa, que son parte del coste laboral de las empresas, y que entre el año 2017 y 2020 aumentaron un 14%. Sin embargo, y si ampliamos más el rango de años, vemos que tanto las cotizaciones por asalariado a cargo del empleador como el coste por asalariado han subido mucho más desde 2007 que el salario medio por trabajador.

Así pues, vemos que, si bien a las empresas le han aumentado considerablemente los costes laborales por trabajador, esto no ha sido para que los trabajadores reciban un mayor salario, sino que ese dinero ha ido destinado a las cotizaciones sociales a la Seguridad Social, es decir, a pagar pensiones.

De esta forma concluyen los autores: "En resumen, aunque el coste del trabajo por asalariado ha crecido en línea con la productividad (un 15% frente al 14%) desde 2007, el salario real medido por la capacidad de compra ha permanecido prácticamente estancado, e incluso ha disminuido en ciertos periodos. Esta divergencia se explica por una mayor inflación de los precios de consumo frente a los precios de producción, especialmente antes de la pandemia. Además, el crecimiento de las cotizaciones sociales ha incrementado el coste laboral, sin que ello se haya traducido en mejoras salariales para los trabajadores"

En definitiva, vemos que, si en los últimos años se ha vuelto más caro contratar trabajadores como consecuencia de un incremento en los costes laborales, esto no ha sido para que los empleados disfruten de un mayor salario, sino que una parte muy importante de esta subida ha ido a pagar pensiones a través de las cotizaciones a la Seguridad Social.