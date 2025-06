Así tramaron Ábalos y Calviño la carta blanca a los inquiokupas: "Iglesias está un poco desquiciado"

El gobierno de Pedro Sánchez atraviesa la que podría ser su mayor crisis desde que asumió el poder, sacudido por una serie de escándalos de corrupción ligados a la trama "Koldo-Ábalos-Cerdán", que amenaza con desestabilizar la legislatura. Entre las revelaciones recientes destaca una conversación grabada el 18 de noviembre de 2020 por Koldo García, en la que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dialogó con la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Tal y como muestra The Objective, la conversación gira en torno al famoso "decreto antidesahucios" que fue aprobada en el año 2020 y que impedía que un propietario pudiera echar de su vivienda a "inquiokupas vulnerables", por ejemplo, aquellos que ganaran menos de 1.800 euros al mes, víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo. Además de esto, la ley obligaba a los propietarios a pagar sus suministros, tal y como hemos contado en Libre Mercado.

Como decimos, entre Ábalos y Calviño se produjo una conversación donde hablaban sobre esta ley (antes de su aprobación) y de cómo Podemos junto con ERC y Bildu habían presentado una enmienda parcial conjunta para incluir en la ley un mecanismo que prohibiera los desahucios sin alternativa habitacional y el corte de suministros básicos.

La conversación entre Ábalos y Calviño

Esta es la conversación íntegra que se escucha en el audio que publica The Objective:

José Luis Ábalos: Lo que nosotros siempre insistimos, es que estamos dispuestos a considerar aquellos que tengan un título judicial, porque si no, estamos legalizando las okupaciones y eso que plantean ERC o Podemos y tal, ellos plantean que no se toque a nadie estén como estén.

Nadia Calviño: Ya, ya, ya.

Ábalos: Pero yo creo que hay que poner el acento…

Calviño: ¿Pero por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no preparamos entre tu equipo y el mío…? ¿Por qué no la damos una vuelta para si podemos hacer una contra…? ¿Sabes? Una contraofensiva porque es que yo (...) digamos, ocupan ese espacio cuando lo hemos trabajado nosotros.

Ábalos: No claro… y además es que… desde el punto de vista, de lo que es un Gobierno es una broma, porque claro, yo ahora puedo presentar como grupo parlamentario una enmienda al vicepresidente (Pablo Iglesias), ¿al área (de Derechos Sociales), no?

Calviño: No, es que es ridículo.

Ábalos: Lo puedo hacer claro, yo creo que en un Gobierno hay que respetar, uno, la gestión de cada Ministerio.

Calviño: Sí, sí…

Ábalos: Y si luego, hay una política de Gobierno que excede a la capacidad o a la discrecionalidad de ministro de turno, pues que lo debata el Gobierno, pero que se haga, entiendes, yo no me meto con lo que gestionan otros. Si quiero que haya una política de Gobierno, pues lo llevo al Gobierno.

Calviño: Pero si es que yo creo que está (Pablo Iglesias) un poco desquiciado, eh, José Luis, porque tú no viste ayer, el tuit que puso con un…

Ábalos: No es la primera vez que pone un tuit así, eh, no es la primera vez. No sé por qué los memes que les hacen gracia los pone ahí…

El tuit al que hacen mención tanto José Luis Ábalos como Nadia Calviño es el siguiente, que fue compartido por Pablo Iglesias un día antes de la conversación:

Sabían lo que hacían

Como se muestra en esta conversación, tanto Ábalos como Calviño eran perfectamente conocedores de que la enmienda que planteaban Podemos, ERC y Bildu lo que proponía era la legalización de las okupaciones de patada, ya que independientemente de la situación que tuviera cada inquilino en particular se estaría impidiendo la expulsión de estos por parte de sus legítimos propietarios.

Es decir, en esta conversación se da a entender que Pablo Iglesias no sólo buscaba que los inquilinos que hubieran incumplido el contrato de alquiler pudiesen seguir en la vivienda, sino que cualquier persona que okupase una casa a la fuerza y sin contrato también pudiera hacerlo. De ahí que José Luis Ábalos hablase de un "título judicial", en referencia a un contrato de alquiler.

Esta conversación añade más gravedad aún a la que conocimos hace un mes que se produjo entre el propio José Luis Ábalos y el mismo Pedro Sánchez donde el presidente dijo textualmente que "da la sensación de que es un negociazo para la okupación y los grandes tenedores" [sobre el acuerdo entre el PSOE y UP sobre los desahucios].

Aunque en dicha conversación el presidente del Gobierno se mostraba muy en contra de esa posible ley, finalmente no tuvo reparo en sacar dicha ley adelante y en beneficiar a los okupas, si bien no fue aprobada bajo todas las condiciones que exigía Podemos. A pesar de todo, el decreto aprobado en 2020 sí que permitió de facto la "inquiokupación", dejando totalmente desprotegidos a los propietarios de vivienda.

Como ya hemos contado en innumerables ocasiones en Libre Mercado, dicha ley antidesahucios ha perjudicado a miles de propietarios que se han visto totalmente desprotegidos ante las okupaciones de sus viviendas, con casos verdaderamente dramáticos como el de un anciano de 95 años al que le okuparon su única vivienda.