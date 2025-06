El informe del Gobierno sobre el apagón: páginas tachadas y párrafos que sentencian a Corredor

A última hora del martes, y tras el "avance" que hizo Sara Aagesen tras el Consejo de Ministros, el Ministerio de Transición Ecológica hizo público el informe de más de 180 páginas con las conclusiones de lo que ocurrió el pasado 28 de abril, cuando se produjo un apagón total en toda la península. Tras 49 días de apagón informativo, el informe no señala un único responsable ni un desencadenante sino que opta por repartir culpas, reconociendo por primera vez que tuvo que ver el mix elegido por Red Eléctrica para operar ese día.

Tras semanas de excusas y de sacudirse responsabilidades, el operador del sistema, Red Eléctrica, queda en evidencia y con él su presidenta, Beatriz Corredor, que cuando se decidió a empezar a dar explicaciones optó por negar hasta que fuera responsabilidad de REE decidir el mix energético de cada día y en los últimos tiempos ha hecho señalamientos que han irritado a las eléctricas.

Según el documento, "la causa última del cero eléctrico peninsular fue un fenómeno de sobretensiones en forma de reacción en cadena" en el que

(…) tensiones elevadas provocan desconexiones de generación, lo cual provoca a su vez nuevos incrementos en la tensión y con ello nuevas desconexiones, y así sucesivamente. Este fenómeno fue precedido de variaciones de tensión de gran amplitud en cortos espacios de tiempo a lo largo de la mañana.

El documento, que habla de una causa "multifactorial", no duda en señalar a REE como uno de los responsables: "El sistema mostraba una insuficiencia de capacidades de control dinámico de las tensiones suficiente para mantener la tensión estable", mencionando el hecho de que "el número de grupos acoplados con capacidad de control de tensión era inferior a los programados por el operador del sistema en semanas y meses previos, e inferior al programado el día antes al haber fallado la tarde del 27 de abril uno de los grupos previstos y no haber sido sustituido por el operador del sistema". Precisamente esa central prevista e "indisponible" a última hora se encontraba "en la zona sur de la península", donde se registraron las sobretensiones "con mayor intensidad". "Tras las oscilaciones sufridas, el operador del sistema programó un grupo adicional en la zona para control de tensión, que no llegó a tiempo a acoplarse antes de que el sistema colapsara al necesitar 1h30 para arrancar", añade, como adelantó Aagesen un día antes.

El informe se ocupa no obstante de dejar claro que REE no es la única culpable y lanza sospechas sobre las empresas: "La totalidad de la generación conectada con capacidad de regular tensión no habría aportado toda la contribución prevista por el operador del sistema, absorbiendo menos reactiva de lo que este esperaba en momentos de elevada tensión". Menciona en concreto una de esas centrales: "en esta zona se disponía de grupo con control de tensión acoplado que, además, se corresponde con el que mostró un comportamiento distinto en lo relativo al control de tensión que los otros grupos acoplados y que el mismo grupo en ocasiones anteriores". En una entrevista anoche en la Cadena Ser, Aagesen ahondó en esta idea: algunas de las centrales que tenían que haber sido capaces de regular la tensión en el sistema eléctrico y que no respondieron adecuadamente "funcionaban a la perfección" en días anteriores. Algo "curioso", insistió la ministra, apuntando que no hay certezas "para decir que hubiera nada intencionado".

Los tachones del informe

El documento repasa días anteriores al apagón en que también se vivieron oscilaciones, el día 28 en cuatro fases y el proceso de arranque del que tanto ha presumido el Gobierno. Falta, sin embargo, información esencial, entre párrafos y a veces páginas enteras tachadas y gráficos calificados de "confidenciales", ocultándose así, los nombres y comportamientos de instalaciones concretas, algo de lo que avisó ya Aagesen citando cuestiones de Seguridad Nacional o peticiones de las propias empresas.

Una de las páginas del informe de Transición Ecológica

Por ejemplo, hay varias páginas en negro en el capítulo del proceso de arranque, sin información sobre las centrales que según el informe debieron haber sido capaces de empezar a generar por sí mismas y no lo consiguieron. Tampoco hay datos sobre las instalaciones que según avanzó Aagesen y concluye el documento, se desconectaron "antes de tiempo" o fuera de rango, contribuyendo así a la caída en cascada. Y no está el nombre, ni los propietarios, de la instalación con papel protagonista en la "primera gran oscilación", a las 12.03, en la que se identificó "un comportamiento atípico".

En cualquier caso, al tiempo que se habla de "disparos tempranos", en alusión a supuestas desconexiones indebidas, y centrales que en teoría no controlaron la tensión como debían, el documento deja claro el papel que tuvo Red Eléctrica:

"El sistema se encontraba en una situación con poca capacidad de controlar tensión, con tensiones que escalaban en varias partes del sistema. En este contexto, cualquier desconexión de generación renovable supone un incremento de tensión por al menos dos vías: reducción en la absorción de reactiva al estar funcionado a factor de potencia, y reducción de carga de las líneas con el consiguiente incremento de generación de reactiva y, con ello, nuevo aumento de las tensiones". "Cada una de estas desconexiones, sea cual fuere su naturaleza, aproxima el sistema hacia un punto en el que, a falta de sistemas o herramientas que absorban suficiente energía reactiva, se convierte en un "punto de no retorno" mediante el inicio de una "reacción en cadena (...)".

"El ‘modo de fallo’ en este caso no fue tanto una caída masiva de generación, sino una condición sistémica –en este caso, de sobretensión– que se propagaba tendiendo a generar nuevas desconexiones", señala en otro punto el informe, que insiste en que "el sistema no contaba, en ese momento, con suficiente capacidad de control de tensión, impidiendo por tanto frenar el colapso una vez iniciada esta fase".

Un día único en lo que va de año

En el momento del fallo, añade, se contaba "para las horas centrales del día con 12 grupos térmicos acoplados con obligación de control por consigna (de los cuales 10 programados específicamente para control de tensión dinámico, otro programado por otra motivación y otro por entrada por mercado)". Se trataba de cuatro centrales nucleares, una de carbón y seis de gas.

"El número final de grupos térmicos acoplados a las 12:30, justo antes del evento, fue de 11, cifra que no se ha registrado en ningún otro día este año. Desde el 1 de enero de 2025, hubo 12 grupos térmicos acoplados en 13 días , superando esa cifra el resto de los días", afirma en una frase que deja bien claro quién decide el mix energético diario, pese a las afirmaciones que en su día hizo Corredor. Incluso se incluye un anexo sobre el funcionamiento del sistema que explica detalladamente cómo es responsabilidad de Red Eléctrica el análisis de las "restricciones técnicas" para garantizar la seguridad del suministro, asegurándose de que "los resultados del mercado sean técnicamente factibles en la red de transporte, en base a la generación declarada disponible en cada momento".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.