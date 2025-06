Red Eléctrica golpea ahora al Gobierno con otro informe que contradice su versión del apagón

Red Eléctrica (REE) contraprograma al Gobierno. El operador que dirige Beatriz Corredor reta al Ejecutivo de Pedro Sánchez con la presentación de un documento paralelo sobre el apagón, y después de que el Ministerio de Transición Ecológica publicara en la noche de ayer martes el bautizado como "informe del Comité de análisis de la crisis eléctrica del 28 de abril".

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor; el CEO de Redeia, Roberto García Merino, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica para explicar una versión que contradice a la ministra Sara Aagesen. La estrategia de ayer de Aagesen (y así se constata en el informe del Gobierno) consistió en repartir las culpas del catastrófico "cero energético" entre REE y las eléctricas.

Como ya publicó Libre Mercado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentaría diluir la responsabilidad del apagón entre distintos agentes del mercado eléctrico para no tener que dar algún motivo concreto para explicar la pérdida de suministro en el país, como el exceso de renovables. Para ello, intentaría un pacto con las eléctricas que no ha fructificado.

Giro de guion: el Gobierno admite alguna culpa a REE

Eso sí, con el informe de ayer, es la primera vez que el Gobierno culpabiliza a Red Eléctrica (el responsable del suministro eléctrico del país) de tomar algunas decisiones que precipitaron el apagón. Eso sí, el Gobierno no ha tenido más remedio que publicar este documento acorralado después de que la "caja negra" del apagón haya salido a la luz.

Esta "caja negra" contiene grabaciones de las numerosas llamadas entre los operadores de las eléctricas y Red Eléctrica días y horas antes del apagón. En estas llamadas las empresas avisaban a REE de "picos de tensión" o de que "está muy inestable todo". En esas conversaciones, Red Eléctrica admitía que "es la solar" y que "hay muy poca nuclear".

En este sentido, ayer mismo, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, admitió que, desde las primeras horas de la mañana del apagón, se produjeron tensiones "enormes" y los centros de control de Endesa y de otras energéticas llamaron a Red Eléctrica "bastantes veces" para advertirlo. La ineficiencia de la compañía que dirige Beatriz Corredor es incuestionable.

Tanto es así, que al Gobierno no le ha quedado más remedio que admitir que REE era consciente de "inestabilidades de tensión" desde hace semanas. Por ello, el día 27, antes del apagón se programaron "diez centrales térmicas" para que estuvieran disponibles para contrarrestar estas "oscilaciones" si era necesario "a cambio de compensaciones económicas". Sin embargo, una de eses centrales estaba "indisponible", aunque REE no decidió "sustituir esa necesidad". Grave error.

Otro error de REE fue "ordenar conectar una nueva central (de gas) en la zona sur", pero pasadas las 12:00 del día 28, lo que resultó tarde. Según Aagesen, encender ese ciclo combinado necesitaba "hora y media", es decir, el refuerzo no habría llegado hasta las dos. Hace unos días, el CEO de Iberdrola España ya había revelado que se les pidió encender una central de ciclo combinado cinco minutos antes del apagón.

Eso sí, el Gobierno también ha culpabilizado a las eléctricas en sus explicaciones por lo que reparte las responsabilidades. "En resumen, faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiencia, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente (las eléctricas), o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país; había un parque de generación más que suficiente para responder".

La versión de REE

Sin embargo, REE se lava hoy las manos y solo apunta a las eléctricas en este contrainforme. "Si hubiesen garantizado el cumplimiento de todas sus normas de control de tensión, el apagón no se hubiese producido, basándonos en todos los datos que tenemos, si todas las plantas hubieran estado conectadas en el momento del incidente", ha añadido Beatriz Corredor, que no había dado declaraciones desde que se conocieron los audios. Corredor insiste en considerar "impecable" la actuación de Red Eléctrica.

El análisis de REE ignora por completo lo ocurrido antes de las 12:00 del día 28. "Se centra en lo acontecido a partir de las 12:00h de ese lunes, ya que, si bien antes de esa hora se relatan distintos hechos frecuentes en la operación en tiempo real, los datos disponibles demuestran que ni fueron relevantes ni fueron origen de lo que ocurrió después. Partiendo de esta premisa, antes de las 12:03h el sistema se encontraba en valores admisibles de tensión y frecuencia" aseguran.

Preguntados por las posibles indemnizaciones que a las que se pueda enfrentar REE por las pérdidas económicas ocasionadas, e incluso, los fallecidos relacionados con respiradores, el consejero delegado, Roberto García, ha descartado que la compañía participada por el Estado tenga que asumir ninguna cuantía económica.

Para la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, ese día había suficientes recursos en el sistema, pero no se prestaron "de forma efectiva" por parte de las compañías eléctricas. Nuevo palo a las compañías.

En este sentido, las compañías con las plantas de gas no cumplieron "con las obligaciones establecidas. Así, el 28 de abril no absorbió la reactiva a la que estaba obligada. Es importante tener en cuenta que el 28 de abril, como cada día, el OS realizó los cálculos oportunos y tomó las decisiones pertinentes en la programación de las restricciones técnicas siempre considerando que todos los grupos cumplen con las prestaciones técnicas contempladas en la normativa".

REE eléctrica también ha apuntado a una planta fotovoltaica en Badajoz como el primer foco de problemas del día 28, donde se produjo un comportamiento oscilatorio por "un funcionamiento incorrecto" en esa planta, a cuyo operador REE ha instado a aclarar qué sucedió. El momento crítico llegó a las 12.33, cuando una subestación de Granada también se desconectó, según REE de una forma "no justificada". Los responsables de REE han seguido cargando contra las eléctricas asegurando que no han suministrado toda la información solicitada.

"Se ha observado que la desconexión de la generación que desencadena el incidente fue incorrecta, con plantas que dispararon sin alcanzar el rango de tensión establecido para ello en la normativa vigente" señalan. También descartan que el exceso de energía renovable, con poca inercia, provocara el apagón. "El incidente no se produjo por un problema de inercia; se explica desde el balance de potencia reactiva (control de tensión) y no de potencia activa (control de frecuencia)", insisten.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.