Comienzan las hostilidades entre el Gobierno y Red Eléctrica por las causas del apagón

Beatriz Corredor no está dispuesta a comerse el marrón del apagón del 28 de abril. Sí, la presidenta puesta por el Gobierno en el operador eléctrico español, responsable de la garantía del suministro eléctrico en todo el país, no quiere asumir ninguna responsabilidad en el apagón que dejó a oscuras durante horas a toda España, Portugal y parte del sur de Francia.

Esta misma semana Transición Ecológica evacuaba un informe en el que se apuntaba a que Red Eléctrica habría cometido un error de planificación evidente por insuficiente para tener prevista una energía de respaldo y equilibrio suficiente para evitar sucesos como el que terminó ocurriendo.

Esto fue el martes, Aagesen comparecía en la mesa de consejo de ministros para comentar los resultados de un informe que ha elaborado en 49 días y no en seis meses, como había anunciado. Pues bien, este miércoles, Red Eléctrica reaccionaba con un informe muy duro con los operadores privados en el que dejaba negro sobre blanco que Corredor no tiene ninguna intención de asumir responsabilidades. Red Eléctrica niega tener ninguna responsabilidad en el apagón. Sin embargo, no tenía empacho en señalar a Endesa o a Iberdrola. Quienes han contestado con vehemencia.

Unas horas después de estas nuevas acusaciones, fuentes de Iberdrola han contestado con inusitada contundencia a Red Eléctrica, a la que acusan de una gestión "temeraria y negligente" el pasado 28 de abril. Desde la compañía han expresado su "asombro" por las declaraciones de Corredor y su directora de operaciones, Concepción Sánchez. De ellas dicen "que parecen confundir las consecuencias del apagón con sus causas".

Afirman desde Iberdrola España que caídas de generación como la que señalan como origen del cero nacional ocurren de forma habitual sin que esto suponga ningún tipo de problemática o afección al sistema. Y destacan, en línea con el informe "oficial", que "el sistema mostraba una capacidad de control de tensión insuficiente por dos motivos. Uno, el día 27, anterior al incidente, REE programó la actividad de 10 centrales síncronas con capacidad para regular tensión el día 28 de acuerdo con su consigna. El número final de centrales síncronas acopladas fue el más bajo desde el inicio de año".

Añaden que en las horas centrales del día, es decir, en el momento del apagón, hubo "una previsión de recursos de control de tensión inferior a lo que había calculado a principios del día, 27 horas antes". El día anterior, una de las centrales previstas se declaró indisponible y la compañía, según el informe del ministerio, decidió no sustituirla con otros recursos.

