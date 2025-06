El pistacho conquista el mundo (y España): un cultivo no apto para impacientes

En un mundo cada vez más globalizado y donde se puede producir hortalizas, frutas o frutos secos desde muchas partes del mundo, la pregunta de qué producto sembrar al inicio de una campaña puede ser un auténtico quebradero de cabeza para un agricultor, pues es algo que le marcará de forma decisiva durante varios meses. Hay quienes priorizan aquellos productos que, aunque les generen menos ingresos, también les generan menos costes, y es aquí donde entra en escena un producto que ha ganado protagonismo en los últimos años y se trata del pistacho.

Este fruto seco está suponiendo una verdadera revolución no sólo en el mercado español, sino también a nivel mundial. En el siguiente gráfico, elaborado por Agróptimum en su informe "Presente y futuro del cultivo del pistacho y de su procesado", podemos ver la evolución de la superficie mundial de pistacho en hectáreas:

Como se puede ver, la evolución desde el año 2013 de la superficie cosechada a nivel mundial se ha incrementado un 54%, hasta alcanzar los casi 1,2 millones de hectáreas en todo el mundo. Este incremento de la superficie dedicada al cultivo del pistacho ha venido aparejado de un incremento espectacular en la producción de pistacho:

En el gráfico podemos ver como el cultivo del pistacho ha disparado su producción en más de 430.000 toneladas en todo el mundo en los últimos 5 años, hasta llegar a las 1.131.365 toneladas en 2023. En el caso de España, vemos que en la campaña 2023/24 se superaron las 5.000 toneladas de pistacho, lo que supone un incremento del 260% con respecto a 2018.

Este crecimiento sideral en la oferta de pistacho está siendo absorbido por la demanda, que se ha más que duplicado entre 2010 y 2023:

En el año 2023 el consumo de pistacho alcanzó su máximo histórico con 975.000 toneladas (aunque en el gráfico sólo analicen los países mencionados). En el caso de Estados Unidos, este se ha convertido en el principal consumidor de pistacho acaparando el 23% del consumo y desbancando a Turquía. La Unión Europea en conjunto también sería uno de los principales consumidores de este fruto seco con el 15,7% de la cuota de mercado.

Como bien señala el informe, uno de los motivos que explican este boom del pistacho es el mayor consumo de snacks en todo el mundo (que suelen incluir frutos secos), pasando de 62,3 millones de toneladas consumidas en 2019 a 68 millones en 2023, un incremento de más de 5,5 millones de toneladas de snacks. En este sentido, los ingresos que generó este sector alcanzaron los 539.500 millones de euros en el 2023, y se espera que en los próximos cinco años las ventas superen los 733.000 millones de euros. China es el mayor mercado de snacks salados del mundo, seguida muy de lejos por Estados Unidos.

Así pues, y aunque la oferta se está incrementando poco a poco, no lo está haciendo al mismo ritmo que lo hace la demanda, de manera que los precios del pistacho han aumentado un 29% entre 2010 y 2023, de ahí que se haya convertido también en un cultivo muy interesante para los agricultores.

Como podemos ver en este gráfico, el precio del pistacho tanto para el productor como en el mercado no ha dejado de crecer desde 2010, a excepción de los años anormales de pandemia.

En el caso de España, el informe nos muestra como la superficie total en hectáreas del pistacho alcanzó las 78.495 ha en 2023, estando el 68% de esta superficie en régimen de secano. El número de hectáreas cultivadas ha aumentado de aproximadamente 15.000 en 2016 a más de 70.000 en 2022. El informe señala que "a pesar de este crecimiento, la industria aún no ha alcanzado su máximo potencial de producción, lo que indica un futuro prometedor". En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la superficie en hectáreas en España desde 2010:

Ventajas e inconvenientes del pistacho

El pistacho tiene una serie de ventajas e inconvenientes tanto a corto como a medio-largo plazo que es importante conocer. En cuanto al corto plazo, y como ya contamos en Libre Mercado, tenemos que la inversión inicial puede oscilar entre los 5.000 y 10.000 euros para una hectárea, algo que puede ser difícilmente asumible para muchos agricultores, ya que hasta el cuarto o el quinto año los pistacheros no empiezan a dar frutos, y no es hasta el noveno o décimo año que se recupera la inversión inicial.

De la misma forma, a medio y largo plazo el pistacho tiene grandes ventajas, pues como ya explicamos en su día, a partir de ese momento prácticamente todo son beneficios, ya que las plantas tienen un bajo coste de mantenimiento y pueden tener una vida útil de más de 50 años, y en un contexto donde el consumo del pistacho no deja de crecer, hace muy apetecible su inversión.

En resumidas cuentas, el pistacho está ganando cada vez más protagonismo y no es para menos, pues puede llegar a convertirse en un cultivo muy deseado en el largo plazo y donde no se prevé que los precios vayan a caer, al menos no mientras se mantenga el alta demanda que tiene actualmente este cultivo.