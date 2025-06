Atracción de inversiones, libertad, protección de las mujeres: todos los rankings en los que España se desploma

El Gobierno continúa poniendo como excusa un supuesto desempeño económico extraordinario en España, como principal argumento para descartar una dimisión o una convocatoria electoral ahora que la corrupción acorrala sin remedio al Gobierno de Sánchez y al PSOE.

Pues bien. No nos cansaremos de negar la mayor. No nos cansaremos de recordar que la economía española no atraviesa el mejor momento de su historia ni por asomo. El momento económico que vive nuestro país nada tiene que ver con aquel momento virtuoso de nuestra economía al comienzo de los años 2000, cuando se creaban en España 1 de cada 4 puestos de trabajo de toda Europa.

Ahora, España aporta 1 de cada cuatro parados de la eurozona. Y eso si tenemos en cuenta sólo los parados oficiales. Si tenemos en cuenta los parados reales España aporta 1 de cada tres parados de toda la Unión Europea. Pero el Gobierno continúan erre que erre diciendo que somos la envidia del mundo porque crecemos más que nuestros socios europeos.

Sin embargo, en economía no todo es crecimiento del PIB, ya que esto no implica directamente que exista una buena función de la economía. España sufre cada día más problemas, los españoles perdemos poder adquisitivo a ritmo acelerado, cae la productividad y se dispara el gasto público borrando la posibilidad de crecimiento futuro para nuestra economía.

España no sólo acumula indicadores que hablan de decadencia económica, sino que también pierde posiciones en rankings internacionales de excelencia económica. El último del que hemos tenido conocimiento, el informe Kearney de confianza de los inversores extranjeros respecto a 2024. España ha caído un 13%, saliendo del top 10 e países con mayor confianza para los inversores extranjeros. La corrupción, al inestabilidad política y su inseguridad jurídica son los motivos principales.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.