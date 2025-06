Aflora el patrimonio de Cristina Kirchner: 26 propiedades, cuentas y empresas

El kirchnerismo vive momentos duros en Argentina, ya que la que fuera dos veces presidenta y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está ya cumpliendo prisión domiciliaria después de haber empezado este martes a cumplir su condena de 6 años por corrupción. Cristina Fernández, que está obligada a no salir de su casa y a quien le han colocado un grillete electrónico en el tobillo, está también inhabilitada para ejercer cualquier tipo de cargo público.

No obstante, estas no son las únicas malas noticias para la ex presidenta de Argentina, sino que también ha sido condenada (junto con otros ocho condenados) a devolver 500 millones de dólares que robaron al Estado Nacional en el "caso de Vialidad", un caso de corrupción.

Tal y como informa el medio argentino Clarín, el fiscal general, Diego Luciani, ha elaborado un informe donde muestra un listado con todas las propiedades y bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los otros ocho condenados por el citado caso de corrupción. Unos bienes que, como decimos, han sido embargados con el fin de recuperar el dinero robado por el caso de Vialidad.

En dicha lista, se encuentran seis cajas de ahorro en pesos y dólares en el Banco Galicia a nombre de la expresidenta, además de cuatro depósitos a plazo fijo en el Banco de Santa Cruz, una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro cuentas de inversión en la Caja de Valores.

Un patrimonio descomunal

El fiscal general también menciona que la familia Kirchner es dueña de 26 propiedades entre la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz. Muchas de estas propiedades fueron cedidas por Cristina Fernández de Kirchner a sus hijos Máximo y Florencia después de la muerte de su marido y también expresidente de Argentina, Néstor Kirchner.

En el informe elaborado por el fiscal general también se incluyen un coche y tres empresas de la familia Kirchner: Los Sauces SA, Hotesur SA y COMA SA. Estas empresas fueron cedidas a los hijos y están también embargadas y bajo investigación judicial en diversos expedientes de corrupción. De hecho, tanto la expresidenta como su hijo tienen aún pendiente un juicio oral por un posible delito de lavado de dinero que afectaría a la empresa Hotesur SA.

Estas numerosas propiedades y bienes contrastan con lo que declaró Cristina Fernández de Kirchner en su última declaración patrimonial ante la Oficina Anticorrupción del país en 2023, donde dijo poseer un patrimonio de apenas 250 millones de pesos, que vendrían a ser 186.123 euros.

La exvicepresidenta declaró tener un coche, el usufructo del piso del barrio de Recoleta y de un terreno de El Calafate, que serían los bienes de mayor valor, sumado a acciones de Mercado Libre y de Apple, entre otras.

En palabras del fiscal Luciani: "La efectiva ejecución del decomiso en el caso que nos ocupa, adquiere una particular relevancia habida cuenta de que los comprobados hechos de corrupción con la obra pública vial de la provincia de Santa Cruz, provocaron un daño social inconmensurable y sin precedentes"

También se mantendrá un embargo sobre un dinero cedido a su hija Florencia Kirchner por una suma de 4,6 millones de dólares que se encontró en una caja de seguridad. También otro monto de 1,03 millones de dólares que estaban depositados en una caja de ahorro en dólares y 53.280 pesos (38,8 euros). Sea como sea, la cuestión es que la ex presidenta de Argentina tendrá que devolver 85.000 millones de pesos (63,28 millones de euros).

Así pues, a la condena a 6 años por corrupción y la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, la líder del kirchnerismo se enfrenta también a un embargo de sus bienes con el fin de recuperar todo el dinero que fue robado como consecuencia de la corrupción que se ejerció durante su mandato. De esta forma se pone punto final a la carrera política de una de las personas que han contribuido más activamente a empobrecer a los argentinos durante años.