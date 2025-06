Otro problema amenaza a la Seguridad Social (y no son las pensiones)

Las cuentas de la Seguridad Social hacen aguas a pesar de la recaudación récord por cotizaciones sociales que viene cosechando el Gobierno. Que cada vez haya más pensionistas que cobren pensiones más altas, y que el número de trabajadores sea insuficiente para sostenerlos, es un problema que lleva lastrando al sistema desde hace años.

Sin embargo, en los últimos tiempos, el presupuesto de la Seguridad Social se enfrenta a otra amenaza: el gasto de las bajas por incapacidad temporal.

enimos hablando desde hace mucho tiempo, pero hoy no vamos a dedicar el tiempo a los pensiones, en este vídeo les vamos a dejar trabquilos,. Hoy vamos a hablar de otra bombra en el presupuesto de la seguridad social y se trata del gasto y bajas por incapacidad temporal

Según los últimos datos del Banco de España, se está produciendo un "tensionamiento en el mercado de trabajo" por el aumento del porcentaje de personas ocupadas en situación de incapacidad temporal, que ha pasado de un 2,7% en 2019 a un 4,4% en 2024. Es decir, hay cerca de un millón de personas que no están trabajando por estar de baja.

Sobre el perfil de las personas que más bajas se cogen son los mayores de 50 años, más mujeres que hombres y más españoles que extranjeros.

Otro dato llamativo es que España está a la cabeza de Europa, no solo en desempleo, sino en empleados que no trabajan (el tercer país solo por detrás de Noruega y Eslovenia). ¿Hay algún problema del que no nos estamos percatando en la salud de los españoles? Pues siendo el país con mayor esperanza de vida podemos anticipar que no.

Esto está suponiendo que el coste para la Seguridad Social derivado del pago de las prestaciones por incapacidad temporal haya crecido sustancialmente desde 2019 (un 78,5%) y, actualmente, se sitúa en algo más de 15.000 millones de euros (cerca de un 1% del PIB). En el caso de las empresas, el Banco de España estima que el coste directo empresarial habría pasado de unos 2.840 millones de euros en 2019 a unos 4.613 millones de euros en 2024 (+ 62%), aunque las mutuas laborales dan una cifra mayor.

Los costes indirectos son muchos: la empresa que se queda sin el trabajo realizado, las mutuas y el INSS que abonan prestaciones al trabajador, pero también el sistema sanitario que ha de ocuparse del diagnóstico y tratamiento de las patologías, así como la gestión administrativa y burocrática asociada a las bajas y las altas de los procesos.

La mutuas también alertan del aumento del número de bajas que supera el año de duración y del extraño fenómeno de que los lunes son los días donde más bajas se suceden frente a los viernes.

También son llamativas las "dolencias de difícil objetivación", como puede ser un dolor de espalda o la ansiedad, que son de complicado diagnóstico y se han disparado. En concreto, las lumbalgias o cervicalgias han subido más de un 58% y las enfermedades mentales, más de un 100%.

Centrando el foco en el patrón mensual, también se puede apreciar una relación entre los diagnósticos asociados a los procesos de IT y los meses en los que se producen las bajas. Por ejemplo, los procesos relacionados con neumología y otorrino se concentraron con mayor frecuencia en los primeros meses del año (el 37% y 30%, respectivamente, del total de bajas de cada patología de 2023 se produjeron en los meses de enero, febrero y marzo,), reflejando el esperado aumento de enfermedades respiratorias en los meses de invierno. Por otro lado, en procesos relacionados con las algias y la salud mental, patologías más difíciles de objetivar, se observa una mayor incidencia en los meses de mayo-junio y septiembre-octubre, "lo que puede requerir una mayor atención en la investigación de las potenciales razones para ello", señalan las mutuas. ¿Por qué en los meses que rondan el verano hay más bajas de este tipo? Cabe preguntarse.

A este problema se le une a las empresas la falta de mano de obra y que la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue insistiendo en reducir la jornada laboral, aunque Junts se niega. Así, vemos que el problema de nuestro país es que necesitamos trabajar más, tanto para las cuentas de la Seguridad Social, como para el correcto funcionamiento de las empresas, y no menos.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.