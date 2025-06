A través de la patronal que agrupa a las principales empresas del sector eléctrico, Aelec, las energéticas señaladas por el apagón han respondido con un nuevo informe que culpa en exclusiva a Red Eléctrica de lo que ocurrió el pasado 28 de abril. El documento, que llega tras el informe del Ministerio que señaló a todos, entre ellos a a la empresa de Beatriz Corredor, y tras el informe de Red Eléctrica que culpaba en exclusiva a las eléctricas, señala varios motivos por los que consideran que la responsabilidad en solitario es del operador del sistema. "Ese día íbamos en la carretera muy rápido sin cinturón de seguridad y desde ese 28 de abril nos hemos puesto cinturón y reducido las sobretensiones en un 50%", ha dicho la directora de Regulación de Aelec, Marta Castro.

En esta nueva versión de los hechos, las empresas apuntan a sobretensiones detectadas ya antes del 28 que Red Eléctrica no fue capaz de gestionar en parte por "una escasa programación de generación convencional" -nuclares, ciclos de gas, carbón y grandes hidroeléctricas-.

El documento, elaborado por Inesctec y Compass Lexecon y basado en información de los propios asociados de Aelec -que engloban cerca del 45% de la capacidad instalada y el 78% de las redes de distribución-, así como de la divulgada por REE (señalando, eso sí, que siguen faltando datos) y el comité de análisis del Gobierno, destaca que la causa "principal" del 'blackout' estuvo en un fallo "grave del control de tensión" al no disponer el sistema de suficientes plantas por la "falta de programación" llevada a cabo por el operador del sistema.

Red Eléctrica de España, recalcan, es "el responsable de controlar la tensión en la red de transporte y dispone de varias herramientas para ello". En su opinión, las maniobras de Red Eléctrica sobre las tensiones de transporte debilitaron al sistema y la conexión de líneas, que llevaban varias días desconectadas, agravó la situación de sobretensión existente varios minutos antes del apagón.

Asimismo, sospecha que la maniobra de Red Eléctrica de cambiar el modo de operación de la interconexión con Francia, de modo corriente alterna -donde puede prestar apoyo al sistema español en caso de desequilibrios- a corriente continua, y fijar la exportación al país vecino en 1.000 megavatios (MW) no fue acertada. No obstante, en este aspecto, lamenta que con la información disponible no se puede determinar del todo cómo afectó este modo de operación en el apagón, por lo que requiere un análisis para el cual "son necesarios datos que solo tiene Red Eléctrica".

"Pudo haberse evitado"

Según Castro, "el 28 de abril pudo haberse evitado si se hubieran activado los recursos necesarios, y así lo ha demostrado la generación de los días posteriores al apagón", en alusión al funcionamiento "reforzado", con más generación convencional, desde entonces.

Sobre el señalamiento desde Red Eléctrica a las empresas, la presidenta de Aelec, Marina Serrano lamentó que"haya lanzado una acusación generalizada a cientos de empresas" y que no haya un aportado análisis de los eventos que sucedieron en los días previas e incluso en las horas anteriores a las 12.00 horas de ese día.

Desprotección del sur

Las grandes eléctricas defiende también que cumplieron "estrictamente la normativa" y creen que Red Eléctrica de España falló en su gestión antes y durante el evento, ya que el número de grupos térmicos acoplados ese día era el más bajo del año -apenas nueve- y, además, estaban concentrados en el norte. El documento de Red Eléctrica apuntaba de un lado que la generación convencional no absorbió la tensión conforme a la normativa, y también señalaba que varias plantas se habrían desconectado antes de lo debido, datos que también sugería el informe del ministerio.

A este respecto, el documento de Aelec indica que en la programación, a pesar de que compartía similitudes con días anteriores, donde existieron antecedentes de fluctuaciones de tensión, Red Eléctrica decidió no sustituir un ciclo combinado programado para el 28 de abril en la zona sur -la más desprotegida de generación síncrona ese día con una generación convencional de apenas el 3% en Andalucía o del 12% en Extremadura- que se declaró indisponible la tarde del día anterior debido a un incendio.

En este sentido, las grandes eléctricas señalan que ya en días anteriores -el 16, 22 y 24 de abril- se produjeron episodios relevantes de sobretensión en la red de transporte que sugieren que el control de tensión fue insuficiente en algunas zonas y que esta situación no se corrigió el 28 de abril.

En el mismo día de autos, desde las 10.00 horas, momento en que se produjo una disminución de los ciclos combinados acoplados, el informe subraya que hay fuertes fluctuaciones de tensión que superan repetidamente los límites de condiciones normales de operación y que Red Eléctrica era consciente de ello, como corroboran las conversaciones de los asociados de aelec con el centro de control del operador del sistema.

Para las grandes eléctricas, las desconexiones iniciales, que según Red Eléctrica fueron de unos 2.000 megavatios (MW) de generación renovable en 20 segundos, evidencian "un problema sistémico de control de tensión".

No obstante, las consultoras autoras del informe de aelec señalaron que no han podido constatar de manera pericial que la desconexión de las plantas de generación fue de manera correcta, aunque estimaron que fue así, ya que de esta manera lo han comunicado los socios de aelec sobre sus propias instalaciones.

A este respecto, el informe cree que la operación en días posteriores al apagón, con más generación convencional -especialmente ciclos combinados- ha disminuido las fluctuaciones de tensión entre un 37% y un 52%.