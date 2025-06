La protección que el Gobierno de Pedro Sánchez otorga a okupas e inquiokupas está llevando a los delincuentes a actuar con tal impunidad que ya no solo utilizan las casas para vivir, sino que incluso las okupan para después convertirlas en apartamentos turísticos con los que obtener una rentabilidad.

Frente a la lentitud de la Justicia —constatada, entre otros, en el caso de Joaquim que Libre Mercado denunciaba la semana pasada—, las empresas de desokupación, sin embargo, están empezando a optar por responder a los okupas con su propia medicina. Y eso es exactamente lo que ha hecho la empresa Desokupa Demolition.

Tras año y medio con la casa okupada, los propietarios empezaron a recibir cartas del ayuntamiento en el que se les amenazaba con multarles por alquilar ilegalmente su vivienda como apartamento turístico. Lejos de amilanarse, la empresa vio clara su estrategia: crearon un correo electrónico falso y contactaron con la okupa para alquilarlo por una semana. Hicieron un ingreso de 800 euros y la mujer picó de inmediato.

Una vez dentro, le informaron de que, en realidad, habían sido contratados por los propietarios. "Te has quedado sin casa, amiga —le espetaba el propio CEO de Desokupa Demolition, cuando, insistentemente, llamaba al timbre para tratar de que le abrieran la puerta—. Llama a la Policía. Soy okupa. Lo siento. Denúnciame. Acabas de recibir tu propia medicina, guapa".

La mujer en cuestión no cejaba en su empeño. Sin embargo, Ángel no se movía de su posición: "No voy a abrir. Tengo mis derechos, como decís vosotros". Y zanjaba la conversación con una advertencia muy clara. "Y ahora lo vuelves a hacer y te lo piensas, sinvergüenza", le gritaba antes de hacerle un corte de mangas, tal y como se puede ver en el vídeo que ha colgado en sus redes sociales.

Okupa una casa, la alquila en Booking y la empresa de desokupación le da su propia medicina: "Ahí te quedas, guapa" pic.twitter.com/vNB1wLGCr3 — Libertad Digital (@libertaddigital) June 23, 2025

Según Desokupa Demolition, la Policía acudió a la vivienda y comprobó que la okupa no tenía título de morada alguno por lo que la mujer no tuvo más remedio que marcharse y el propietario ha recuperado su vivienda. Sin embargo, ahora el dueño tiene miedo, tanto de que regresen los okupas como de posibles represalias, habida cuenta de que el vídeo en cuestión ya se ha hecho viral en las últimas horas.

Al parecer, este caso no es el único. La misma compañía ya logró recuperar una vivienda situada en la Plaza Mayor de Madrid cuyo valor supera los 2 millones de euros utilizando la misma estrategia. En ese caso, los okupas la alquilaban a razón de 500 euros la noche, por lo que se estaban embolsando unos 15.000 euros al mes.

