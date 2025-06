La historia del sintecho de Barajas: le dan trabajo y dura tres días porque "era muy duro"

Lo que comenzó como una historia de superación ha terminado siendo una decepción bochornosa. Este es el sentir general de los que han conocido la historia de Salvador Méndez Verdún, un sintecho de barajas. ¿Por qué le están criticando? Pues porque este hombre que lo había perdido todo fue contratado por un empresario asturiano y ha durado sólo tres días.

Salvador Méndez Verdún, el sintecho que llevaba tres años viviendo en el aeropuerto de Barajas y que fue contratado hace un mes por un empresario tras verlo en televisión, ya no está en Asturias. Le dieron la oportunidad de recuperar su vida tras tres años infernales y no ha sido capaz de hacer camas y limpiar habitaciones.

Solo trabajó 3 días

Entrando en detalles, Salva Méndez estuvo 15 días en el hotel La Molinuca, pero el empresario, Fernando Fernández, solo lo llamó tres días para trabajar. Los dos primeros días llegó tarde y el tercero no apareció hasta el mediodía. "Cuando le preguntamos, dijo que se había tomado el día ‘de asuntos propios’", trasladan desde el hotel al diario La Nueva España.

Tras fracasar, ambos acordaron rescindir el contrato de trabajo. "Nos dimos la mano y nos separamos como buenos amigos", rememora el dueño de La Molinuca según la información de La Nueva España. Antes de rescindir el contrato, aparte de alojamiento y manutención, el empresario le compró ropa, calzado... y hasta le dio 150 euros el primer día, que a Salva Méndez le duraron una tarde, según informa el mismo medio. Fernando Fernández, que ya ha contratado a otra persona "en condiciones similares", le desea todo lo mejor a su antiguo empleado.

"Vaya sinvergüenza"

Sin embargo, la marcha del sintecho no ha terminado con la relación con el empresario. Salva Méndez habla todos los días con Fernando para pedir asesoramiento y consultarle. Asegura que en Logroño está "feliz y contento". De momento no trabaja, pero dice que sigue buscando.

Para lo que sí ha tenido tiempo es para Tik Tok, "Las aventuras de Salva", donde cuenta su vida. Está recibiendo muchas críticas por no haber aprovechado la oportunidad de oro que tuvo en Asturias. Un usuario bajo el nombre de @latitoka le decía: "Vaya sinvergüenza! alguien que ni la familia quiere que esté a su lado por algo es! cuando me enteré que el señor le daba trabajo enseguida pensé que poco iba a durar y no me equivoqué".

Otro comentario de otro usuario: "Sabes que pasa que con este caso después vendrá gente que verdaderamente lo necesite y ya no se le ayude",. Ante estos ataques, el lema del sintecho es "defiendo mis derechos y mis ideales y a todos aquel de que sea abusado", tal y como se puede leer en su descripción de Tik Tok.