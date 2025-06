El bufete que prepara una macrocausa contra Hacienda responde a su directora: "No puede seguir actuando como la Stasi"

Amsterdam&Partners, el despacho de abogados que prepara una macrocausa contra Hacienda por sus abusos a los contribuyentes, ha anunciado que llevará esta cuestión ante la ONU y la OCDE próximamente, así como la publicación en el mes de septiembre de un memorándum en el que se recogerán los detalles de los casos recopilados. Así, el socio director de la firma, ha respondido a la carta que hace unos días remitió la directora general de la Agencia Tributaria a todos sus empleados en la que al bufete de emprender una campaña contra Hacienda por motivos espurios.

De este modo, el abogado norteamericano ha señalado que la carta de la directora general demuestra que la Agencia Tributaria "es una organización que no tiene ningún derecho para poder operar en una sociedad libre y democrática" enfatizando que desde Hacienda se niegan a responder preguntas y a reunirse con ellos. "España no es la democracia que pretende ser", ha apuntado, subrayando además que el Fisco es el principal usuario de Inteligencia Artificial (IA) en nuestro país, lo cual demuestra el grado de control que podría llegar a tener la Agencia Tributaria sobre las vidas de los contribuyentes.

Acudirán a la ONU

El despacho de abogados Amsterdam&Partners ha contestado públicamente este jueves a la carta que la directora general de la Agencia Tributaria a todos los empleados del Fisco en un rueda de prensa celebrada en Madrid. En este sentido, ha señalado las falsedades vertidas por Hacienda con el fin de señalar a este bufete y limpiar la imagen que tienen los españoles de la misma, que cada vez es más negativa. Al mismo tiempo, en referencia a una de las acusaciones de Soledad Fernández en su misiva, el abogado ha aclarado que esta iniciativa no es un ataque a España, sino que se trata de exponer los abusos de poder cometidos por la Agencia Tributaria.

En este sentido, ha expuesto el insaciable afán recaudatorio de la Hacienda española. "La recolecta de impuestos dobla la cantidad del PIB en España", ha señalado, destacando que en nuestro país no existe una tasa de impuestos clara, sino que "la cifra media es lo que pueda robar el Departamento fiscal". "Cualquier tipo de delito que consideren que se ha cumplido, es lo que van a cobrar", ha concluido.

A este respecto, Robert Amsterdam ha denunciado que "Hacienda es el fraude del sistema" en la medida en que en sus procedimientos asumen todo hacia su beneficio, como ocurre con la presunción de veracidad que se aplica sobre los inspectores. "Les dicen que no tienen los documentos necesarios, les dan una solicitud de cien páginas y, si no lo mandan a tiempo, se asume que el inspector tiene la verdad", ha apuntado en este sentido, incidiendo en que "ningún otro país funciona de una forma tan desproporcionada, ni siquiera los norcoreanos".

Del mismo modo, ha querido recordar nuevamente el temor que ha inoculado Hacienda en la población española. Muestra de ello, de acuerdo con el abogado, es la negativa de los bufetes de nuestro país que se niegan a colaborar con Amsterdam&Partners dado el riesgo de que, si lo hacen, reciban auditorías, tanto ellos como sus clientes, por parte de la Agencia Tributaria. Por este motivo, el abogado ha llamado a "parar a Hacienda de que actúe como si estuviera por encima de la ley".

En suma, en respuesta a la directora general, que en su carta afirmaba que "en todas sus actuaciones (...) ese despacho vierte falsas y graves acusaciones contra la AEAT y, por extensión, contra España", Robert Amsterdam ha subrayado que "Hacienda no es ninguna víctima, Hacienda crea víctimas, y el Gobierno debe detener este comportamiento de ser una Junta autoritaria; tienen que dejar de mostrarse como víctimas, porque los ciudadanos españoles son las víctimas".

Lo más importante en este contexto, por tanto, es que la actitud predatoria de Hacienda no se limita a actuaciones o leyes concretas. De hecho, el abogado ha señalado que este problema no se restringe únicamente a la Ley Beckham, que fue lo que motivó las primeras iniciativas del despacho. Todo ello, explica, se ve claramente en el hecho de que desde Hacienda no accedan a reunirse con ellos. Además, ha querido destacar que esta cuestión se ve agravada por el desconocimiento existente en el resto de países de lo que ocurre con la Agencia Tributaria española y, por otra parte, debido a que los propios españoles no conocen lo que ocurre internamente en Hacienda "porque están acostumbrados a vivir con miedo".

De esta forma, el abogado ha expuesto que "nuestro trabajo es simplemente eliminar esta asimetría de poder y proporcionar algunos remedios para las violencias sistemáticas de los derechos humanos que perpetra el Gobierno de España". De hecho, ha anunciado que acudirán a la ONU para elevar una queja allí y, adicionalmente, que la próxima semana publicarán una carta de cuarenta páginas dirigida a la OCDE en la que denunciarán públicamente a la Hacienda española como un sistema corrupto. En consecuencia, ha apelado al resto de países a no compartir con el Gobierno español su información fiscal debido a que lleva a cabo sus inspecciones de mala fe.

Por otra parte, el abogado ha detallado también que su despacho tienen un informe de cuatrocientas páginas donde se recogen los detalles de los casos recopilados y que expone los abusos de Hacienda al que, en cambio, no han respondido desde la Agencia Tributaria. Además, ha anunciado que el próximo mes de septiembre presentarán un memorándum con toda esta información.

Primas a los inspectores

Con todo, para el despacho de abogados el principal problema que pervierte de raíz el sistema tributario de nuestro país se encuentra en las primas y los bonos que Hacienda paga a sus inspectores. "El 75% de los países de la OCDE no tienen planes de primas similares al de Hacienda, porque si lo tuvieran Hacienda publicaría cuál es este sistema de primas. Y, sin embargo, se niegan a hacerlo. ¿Por qué? Porque claramente es totalmente corrupto", ha señalado. De esta forma, Amsterdam ha señalado que el Fisco fuerza a los inspectores "a actuar como depredadores contra sus ciudadanos", lo cual, sostiene, "es la muestra más clara de la falta de moralidad".

A este respecto, el abogado ha subrayado que "cuando una autoridad pública se niega a responder preguntas, sabemos que se está ocultando el tema de los bonos", en relación al cual "cada día se inventan una excusa nueva". Por estas razones, Robert Amsterdam ha insistido en su intervención que "el sistema de bonos es completamente corrupto", puesto que "la Hacienda española utiliza los cargos criminales como los profesores de primaria usan los caramelos".

Sin embargo, ha querido reconocer también el papel de los tribunales en estas cuestiones, puesto que han demostrado en numerosas ocasiones los abusos de Hacienda. Concretamente, ha recordado que en más del 60% de las ocasiones éstos suelen sentenciar a favor de los ciudadanos frente a una Agencia Tributaria que "participa en un engranaje para aplastar a los contribuyentes". Así, ha subrayado también que "en la mente de Hacienda, todos somos defraudadores", reclamando que "alguien debe recordarle que está en Europa y no puede seguir actuando como la Stasi".

Así las cosas, como hiciera en la rueda de prensa concedida el pasado 6 de mayo, Robert Amsterdam ha insistido en que esta iniciativa no viene motiva por razones políticas, sino por una sincera preocupación con respecto a cómo la Hacienda española se comporta con los contribuyentes. No obstante, es cierto que el abogado ha aprovechado para mostrar su alegría por los ataques recibidos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo que, dice, está poniendo en jaque la democracia y el Estado de Derecho. "España se encuentra en una tremenda crisis constitucional", ha señalado. Ahora bien, Amsterdam también ha recordado que este problema tiene origen en el anterior Ejecutivo del Partido Popular.

Nueva ofensiva de los inspectores

A este respecto, cabe destacar también que esta misma mañana la organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han trasladado su "pleno apoyo" a la directora de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández, tras la carta enviada por la misma a los trabajadores de la AEAT en la que muestra su respaldo a la labor que desempeña la institución.

De este modo, los inspectores han rechazado frontalmente las iniciativas emprendidas por Amsterdam&Partners, que califican de "intolerable" que "unos pocos, por el hecho de querer obtener una fama y una publicidad que de otra forma nunca lograría, se dirijan a esta institución, que pertenece a todos los españoles, para insultarla". En cualquier caso, preguntado por estas informaciones, Robert Amsterdam ha negado en la rueda de prensa que su motivación sea la notoriedad pública. "Estamos aquí buscando justicia", ha expuesto.