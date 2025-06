"Están ahí con la pinza ya esperando": un chef chino revela quién es el tipo de cliente menos rentable en un buffet

Los buffets pueden representar una opción económica para quienes desean comer fuera de casa. Sin embargo, como cualquier otro negocio, deben ser sostenibles desde el punto de vista económico. En este sentido, ciertos comportamientos de los clientes pueden desequilibrar la planificación y los márgenes de beneficio de los propietarios del establecimiento. El chef chino Jiale Pan, conocido por ser dueño de varios negocios gastronómicos y haber trabajado en el restaurante de David Muñoz, ha revelado en el podcast de Un chino y medio el tipo de cliente menos rentable en un buffet.

Los menos rentables: chinos

Pan ha explicado en el podcast que "el top 1 del [cliente] no rentable son los chinos" porque son los que eligen los alimentos más caros dentro del surtido de comida. Por otro lado, el cliente más rentable según el chef chino son los españoles que vienen en familia.

El chef ha precisado que cuando sacan de la cocina un plato de marisco "se cogen la bandera entera de gambón" y añade que los chinos tienen la mentalidad de: "no tengo que salir perdiendo, tengo que salir ganando y comiendo". En tono de risa comenta que los chinos no es que busquen el hecho de comer una buena cantidad de comida por un precio justo, sino que buscan "salir ganando el dinero que yo he pagado".

El experimentado chef ha comentado su época sacando bandejas de bogavantes. "Tuve una época yo también sacando bogavantes. Cuando una persona ya sabe que tú tienes bogavantes ya están ahí con la pinza ya esperando", ha comentado Pan. Por otro lado, el influencer y coautor del podcast conocido como chickenpapi le ha preguntado sobre si salen perdiendo dinero haciendo este tipo de platos. Pan lo ha confirmado aunque ha añadido entre risas: "pero vendrá algún niño también".

Otro de los aspectos que se han tratado en el episodio de Un chino y medio en relación con los buffets libres es el tema de la gestión del exceso de comida. "Cuando estaba yo con los socios de mis tías ellos no la querían tirar. Ellos no lo querían tirar porque lo querían aprovechar porque es bastante comida", ha comentado el destacado chef para posteriormente señalar que él se posicionaba en conta de volver a servir la misma comida. "Yo quería garantizar un mínimo de calidad", ha criticado Pan.

Además, el invitado menciona que el 90% de la comida que se compraba en el buffet en el que trabajó era congelada. "Un 5% lo hacemos nosotros y otro 5% es fresco", ha revelado el ex trabajador de David Muñoz. Además, en un mes han llegado invertir 100.000€ solo en comprar comida por lo que es lógico que presten atención que clientes son más rentables para su modelo de negocio.