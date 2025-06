La lección Ouigo a Óscar Puente: abarata los billetes un 20%

España, al contrario de lo que nos quiere hacer creer Óscar Puente, no vive uno de sus mejores momentos ferroviarios en la historia, con averías constantes, retrasos y un sinfín más de inconvenientes. No obstante, no todo son malas noticias en este sector, también hay noticias positivas, aunque no precisamente gracias a la acción del Estado, sino que tiene que ver con la entrada de la empresa Ouigo en el corredor sur y con los beneficios que esta competencia ha traído al sector ferroviario. En este artículo te vamos a contar todos los detalles.

En Libre Mercado ya hemos hablado más de una vez de los beneficios que trae consigo la competencia en el sector ferroviario, como cuando la entrada de empresas ferroviarias en el mercado español (como Iryo y Ouigo) provocó una caída de los precios en el año 2023 de entre un 28% y un 30%, algo que ya contamos aquí.

Pues bien, este lunes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó una nota de prensa donde mostraba como la extensión de esta competencia a más zonas de España ha provocado una caída del 20% en los precios de los billetes de tren, además de un incremento sustancial de viajeros.

Tal y como nos muestra la CNMC, desde que Ouigo comenzara a ofrecer sus servicios en el corredor sur en enero de 2025, 34 millones de viajeros han podido elegir entre tres compañías de tren (Renfe, Iryo y Ouigo) y cuatro marcas comerciales distintas (AVE, Avlo, Iryo y Ouigo) para sus viajes en tres corredores de alta velocidad: Madrid-Andalucía, Madrid-Levante y Madrid-Barcelona.

En el primer trimestre de este 2025, el corredor Madrid-Sevilla tuvo un total de 1,4 millones de viajeros (un 23% más de forma interanual) y el corredor Madrid-Málaga tuvo 1,2 millones de viajeros (+14% de forma interanual), según la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En el caso de Ouigo, durante este primer trimestre en el corredor sur la empresa francesa obtuvo un 9% de los viajeros del Madrid-Málaga/Granada y un 11% del Madrid-Sevilla. Renfe, por su parte, lideró la cuota de mercado acaparando el 64% de los viajeros del corredor Madrid-Sevilla y el 70% del corredor Madrid-Málaga/Granada. Iryo consiguió una cuota del 24% en el corredor Madrid-Sevilla y del 21% en el Madrid-Málaga/Granada.

Billetes casi un 20% más baratos

Ahora llegamos a la parte de la reducción de los precios, y es que tal y como recoge la CNMC, allí donde Ouigo ha comenzado a ofrecer sus servicios se han producido unas importantes bajadas interanuales en los precios, al reducirse estos precios un 18% en el corredor Madrid-Sevilla y un 17% en el corredor Madrid-Málaga. Aunque no sólo se redujeron los precios en estos trayectos, sino que en el corredor Madrid-Alicante cayeron los precios un 19%, mientras que en el Madrid-Valencia bajaron un 10%. En el caso de Madrid-Barcelona los precios se mantuvieron iguales.

El precio medio del trayecto Madrid-Barcelona fue de 50 euros, mientras que el Madrid-Sevilla costó 39 euros, el Madrid-Málaga costó 37 euros, el Madrid-Alicante costó 29 euros y el Madrid-Valencia tuvo un precio de 24 euros.

Así pues, vemos que al mercado ferroviario español le está sentando muy bien la competencia y los viajeros están pudiendo disfrutar de una de las pocas cosas buenas que está teniendo este sector, ya que mientras que el sector público "lo mejor" que tiene para ofrecer al cliente son averías y retrasos, el sector privado y la competencia le brindan una reducción en el precio de los billetes. Una diferencia a tener en cuenta.