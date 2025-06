El gobierno de Argentina ha tomado la decisión de eliminar el privilegio de los funcionarios de no tener que acudir a su puesto de trabajo el Día del Empleado Público que estaba previsto que se celebrase este viernes. Así lo ha confirmado el portavoz del gobierno del Argentina, Manuel Adorni, en una rueda de prensa.

Se acabaron los privilegios

"El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado carece, más aún cuando es este trabajador quien le paga el sueldo con el sudor de su frente mediante el pago de los impuestos", ha sentenciado el tweet de la Vocería Presidencial argentina.

Por otro lado, el portavoz del gobierno de Milei ha señalado que "trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país".

En Argentina en los últimos años se ha celebrado el Día del Empleado Público el 27 de junio, pero la administración de Javier Milei ha decidido eliminar esta festividad para no rendir culto al sector público ni al estatismo. Al caer en viernes es previsible que muchos funcionarios públicos argentinos hayan visto truncados sus planes de tener un fin de semana largo.

"El feriado no laborable es el 1 de mayo"

El periodista argentino Javier Lanari también ha expresado su valoración positiva sobre esta nueva medida en una publicación de X. "El feriado no laborable es el 1 de mayo y rige para todos los trabajadores. El que no trabaja, no cobra", ha dicho Lanari. De igual manera, el periodista ha puntualizado que realmente el día no se elimina si no que lo único que se elimina es "el privilegio de no trabajar esa jornada".

Una de las voces más críticas con esta medida ha sido el Secretario General de ATE Nacional, el sindicato de los trabajadores estatales del país. "Es un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático", ha señalado el secretario sindical.

Sin embargo, parece que lo único que realmente molesta de esta medida es la pérdida de un día festivo, ya que ni el portavoz ni el Boletín Oficial argentino mencionan específicamente la eliminación del Día del Trabajador del Estado. "En un contexto como el actual corresponde eliminar el día de descanso para los empleados de Administración Pública Nacional establecido por medio del artículo 2° de la Ley N° 26.876", señala el texto oficial.

No obstante, el BOE no hace referencia a la modificación de otros artículos de la ley, que, entre otras disposiciones, reconocen expresamente el "Día del Trabajador del Estado". Este día se podrá seguir celebrando, pero los funcionarios públicos tendrán que acudir a su puesto de trabajo.