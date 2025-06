El empresario que contrató al sintecho de Barajas: "El chaval tiene un problema"

Salva y Fernando, sintecho y empresario. Una corta historia laboral de dos hombres que ha encendido a los españoles menos a dicho empresario. Salva, un sintecho que vivía en Barajas desde hace tres años, consiguió trabajo gracias a una entrevista en Espejo Público. Sin embargo, duró sólo tres días como camarero en el hotel de Fernando Fernández, el empresario del que ya todo el mundo habla.

¿Por qué duró solo tres días en el trabajo? Pues según ha relatado el sintecho, porque "era muy duro. No era lo mío". Los dos primeros días llegó tarde y el tercero no apareció hasta el mediodía. Ante esta oportunidad de oro tirada a la basura por Salva, los españoles han criticado a Salva en redes sociales. Sin embargo, quien no lo ha criticado ha sido el que le contrató. Es más, ni se ha enfadado una pizca. Por ello, Fernando ha estado en En Casa de Herrero de esRadio para contar todos los detalles y su versión sobre los hechos.

"Hay que echarle una mano"

Ante la pregunta de si se siente un poco mal porque la historia no haya acabado bien, el empresario ha dicho que "no se siente mal del todo" porque "hay gente que va a trabajar a un sitio y no encaja y ya está". Ha reconocido que Salva "tiene un problema y no es concretamente de trabajo ni económico" y que "hay que echarle una mano, pero de otra forma, y él lo sabe".



Fernando ha explicado que está intentando que Salva pida ayuda: "Ya se lo he dicho ya por activa y por pasiva. Se lo he dicho varias veces que lo que tiene que hacer es buscar ayuda, pero no buscar ayuda de que le den un trabajo de que le den dinero o de que le den lo que necesita es ayuda ayuda psicológica y él lo reconoce". Todo apunta a que hay avances ya que esta mañana cuando el hotelero ha hablado con él, "parece que le va entrando un poquito en la cabeza pero esas cosas cuesta reconocerlas".

¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Por qué se fijó en él cuando lo vio en televisión? A ambas Fernando responde que no sabe. "Si te digo la verdad, yo estaba barriendo el local y tenía la tele puesta y no sé cómo me dio por levantar el teléfono". Anteriormente, el dueño del hotel La Molinuca había dado también la oportunidad a otra gente que estaba necesitada. En este sentido, el empresario ha detallado que no utiliza ningún criterio concreto para contratar a alguien. "Si necesitas que te echen una mano, yo te intento echar una mano, es simplemente eso".

Insiste en que "todos, todos necesitamos que alguien nos eche una mano. Hay gente que que lo va a aprovechar y hay gente que por circunstancias, pues no lo va a aprovechar". De hecho, tuvo un chico en las mismas condiciones que Salva. La diferencia es que duró tres años trabajando y Salva solo tres días a duras penas. Sobre los comentarios en redes de que el empresario se ha equivocado contratando a ese "sinvergüenza", Fernando responde que "es más bonito echar en cara a los que intentamos solucionar el problema y ayudar".