El colaborador de Libre Mercado Rainer Zitelmann, premiado por su documental sobre el capitalismo en Vietnam

El historiador y sociólogo alemán Rainer Zitelmann, colaborador habitual de Libre Mercado y autor de referencia en temas de libertad económica, ha sido reconocido con el premio al Mejor Documental Internacional en el ANTHEM Film Festival 2025 por su nueva producción audiovisual titulada Vietnam – Derrotando la Pobreza con Políticas de Mercado.

El galardón fue entregado el pasado 14 de junio en Palm Springs (California, Estados Unidos), en el marco de ANTHEM, un prestigioso festival de producciones audiovisuales que ha sido ampliamente reconocido como el más importante del mundo en el ámbito del cine de corte liberal y libertario.

La película, coproducida junto al realizador Tomasz Agencki, fue presentada por dos figuras clave del pensamiento económico liberal en Estados Unidos: el destacado profesor Mark Skousen y el editor del grupo editorial Forbes, Steve Forbes. Éste último aprovechó su intervención para lanzar una sugerencia muy directa al ex presidente estadounidense. "Donald Trump debería ver esta película", declaró Forbes, aludiendo a que el caso de Vietnam desmonta muchos mitos sobre los efectos de la globalización y el libre comercio que la Casa Blanca está dando por buenos con su retórica proteccionista.

De hecho, durante la presentación, Forbes recordó que Trump llegó a amenazar a Vietnam con aranceles del 46 % en plena guerra comercial, mientras que la respuesta del país asiático fue ofrecer una tarifa recíproca del 0 %. "¿Por qué no aceptó Trump?", se preguntó Forbes, crítico habitual del proteccionismo y firme defensor del libre comercio.

Documental sobre las reformas Doi Moi

El documental narra una historia económica que ha pasado desapercibida en muchos medios, pero que representa una auténtica revolución silenciosa: la de un país comunista que, sin renunciar a su retórica socialista, ha abrazado los principios del capitalismo para salir de la miseria. A principios de los años 90, el 80% de la población vietnamita vivía por debajo del umbral de pobreza. Hoy esa cifra se ha reducido al 3%. Por aquel entonces, el PIB per cápita anual era de apenas 98 dólares, incluso por debajo de naciones sumidas en el caos como Somalia o Sierra Leona. En cambio, Vietnam es ahora una de las economías más dinámicas del sudeste asiático.

La clave de esta transformación fue el programa de reformas económicas iniciado a finales de los años 80 bajo el nombre de Đổi Mới (término que se podría traducir como "renovación"), que permitió la introducción de derechos de propiedad privada, la liberalización de sectores clave y la apertura a la inversión extranjera. Como demuestra Zitelmann en su obra, ningún país de tamaño comparable ha escalado tantos puestos en el Índice de Libertad Económica como Vietnam.

El documental no solamente analiza datos, sino que pone rostro a este cambio a través de varias historias personales. Entre ellas, la de Kao Seu Luc, fundador de la cadena de panaderías más exitosa del país. Nacido en Camboya, Luc escapó por muy poco del genocidio de los Jemeres Rojos en los años 70. "Estaba en la lista de los que iban a ser ejecutados. Llegué a Vietnam sin dinero, sin contactos y sin hablar el idioma", relata el emprendedor en el documental. Hoy, Luc es todo un referente empresarial en la región.

La producción también recoge el testimonio de figuras como Xuan Phuong, destacada fabricante de varitas de incienso, o Nguyen Quoc Thong, otro empresario de éxito. Ambos subrayan el profundo respeto que existe en Vietnam hacia los emprendedores y los ricos, una actitud cultural que contrasta con el creciente clima de envidia social en muchas naciones occidentales. De hecho, el propio documental recoge encuestas que confirman que el índice de envidia social en Vietnam es significativamente más bajo que en buena parte de Europa.

Uno de los aspectos más llamativos del documental es la forma en que los vietnamitas no culpan a otros países de sus problemas, pese a haber sufrido guerras devastadoras con Estados Unidos, China, Japón o Francia a lo largo del último siglo. En cambio, los ciudadanos del país asiático han buscado las causas de su miseria en sus propias estructuras y decisiones, demostrando una madurez poco habitual. Hoy, según muestran los sondeos y entrevistas recogidas en el documental, Estados Unidos goza de una imagen muy positiva entre la población vietnamita, a pesar del conflicto bélico que marcó a ambas naciones en la segunda mitad del siglo XX.

El documental al completo se puede ver en el siguiente vídeo, con subtítulos disponibles en diez idiomas:

Cuatro lecciones clave para otros países

El mensaje central del documental puede resumirse en cuatro enseñanzas que Zitelmann considera fundamentales para los países en vías de desarrollo: (1) "la única vía real para salir de la pobreza no es la ayuda internacional al desarrollo, sino más capitalismo", (2) "la inversión extranjera, el libre comercio y la globalización no son enemigos de los países pobres, sino aliados poderosos", (3) "cuando los emprendedores y los ricos son vistos como modelos a seguir, y no como chivos expiatorios, se crea un entorno social que favorece el crecimiento económico" y (4) "tanto a nivel nacional como individual, culpar a los demás por los problemas propios impide avanzar. Solamente prosperamos cuando asumimos la responsabilidad y las riendas de nuestras vidas y buscamos soluciones por nuestra cuenta".

Zitelmann no oculta que las reformas capitalistas han aumentado la desigualdad en Vietnam, pero señala que "la mayoría de los vietnamitas no consideran que este sea un problema importante. Su prioridad no es lograr una igualdad artificial, sino salir de la pobreza y mejorar su nivel de vida". Asimismo, "aunque el país sigue siendo una dictadura de partido único con escasa libertad de expresión, su modelo económico se aleja cada vez más del socialismo tradicional, lo que facilita una eventual transición".