Sorpresa por las declaraciones de Dabiz Muñoz: "No puedes ser el mejor en lo tuyo y dedicarle solo 40 horas a la semana"

El reputado cocinero español Dabiz Muñoz se ha pronunciado sobre la cantidad de horas que él ha trabajado en medio de los intentos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para reducir la jornada laboral.

El chef madrileño fue entrevistado en el auditorio del Basque Culinary Center en San Sebastián con motivo del lanzamiento de su documental en Netflix UniverXO Dabiz y uno de los temas que se trató durante la conversación fue el de la cantidad de horas trabajadas en el mundo de la gastronomía. El evento tuvo lugar en marzo pero las redes sociales han vuelto ahora a hablar del tema.

Una decisión personal

"No puedes querer ser el mejor del mundo en lo tuyo y dedicarle solo 40 horas a la semana. Otra cosa es que quieras ser muy bueno, pero también tener una vida, dedicarle tiempo a tu familia, hacer otras cosas y trabajar solo 40 horas", dijo Dabiz Muñoz según las declaraciones recogidas por el Basque Culinary Center en el evento.

Sin embargo, más allá de hacer una apología a la explotación laboral, como han identificado ciertos sectores de la izquierda, lo que el chef madrileño quería transmitir es que para él ha sido una decisión personal querer exceder las 40 horas semanales. "El error en esta profesión durante muchos años era que meter muchas horas era algo impuesto, no una decisión personal. Si es una decisión impuesta, está mal. Si es personal, está bien. Trabajar en una empresa donde debes trabajar entre 50 y 70 horas a la semana porque es lo que hay es algo insostenible e inaceptable", señaló Muñoz.

Esto ha generado críticas de algunos usuarios que no han entendido el mensaje del chef. "Si quieres más horas y tienes el menú más caro de España sabes cuál sería el sacrificio idóneo? Pagar 3000 euros al camarero como mínimo. Dabiz Muñoz eres rancio y caspa. Queréis cobrar las cosas como en 2025 y pagar sueldos de 1970", ha señalado un usuario en X.

Si quieres más horas y tienes el menú más caro de España sabes cuál sería el sacrificio idóneo? Pagar 3000 euros al camarero como mínimo.

Dabiz Muñoz eres rancio y caspa.

Queréis cobrar las cosas como en 2025 y pagar sueldos de 1970. pic.twitter.com/ZLkmgOj1Zc — Mups (@Elonmups) June 29, 2025

También el polémico periodista Fonsi Loaiza se ha pronunciado al respecto: "El empresario Dabiz Muñoz defiende una jornada laboral superior a las 40 horas. Su restaurante tiene uno de los menús degustación más caros de España por 450€. Su único sueño es seguir haciéndose millonario esclavizando a trabajadores".

El cocinero madrileño dijo también que "quizá" antes de abrir su restaurante (DiverXO) se vio forzado a hacer más horas extras de las que le hubiera gustado ", pero no tengo la sensación de que haya sido así: era mi opción personal, quería aprender mucho y no perder el tiempo". A lo que añadió: "Llegar a determinados sueños requiere ciertos sacrificios".

Durante su entrevista en el auditorio, el dueño de DiverXO también lanzó un mensaje sobre la cultura del esfuerzo. "Parece que hablar de esfuerzo en el trabajo tenga connotaciones negativas hoy en día, porque se vincula al volumen de horas. Y yo creo que tiene que ver con la calidad, la dedicación, la capacidad de sacrificio. Hagas lo que hagas, hazlo a la mayor intensidad para que te construya a ti", dijo Muñoz.

Estas palabras contrastan con el rechazo que tienen desde el partido de Yolanda Díaz a la meritocracia. "La meritocracia no existe", ha llegado a señalar la ministra de trabajo. "Hay muchísimos seres humanos que se esfuerzan muchísimo en su vida y la vida se les estampa en la cara", señaló la ministra en una charla en el mes de abril. "No va de esfuerzos individuales. En absoluto. Para nada. Este discurso es peligrosísimo. Es profundamente reaccionario, desigual y además creo que genera una enorme frustración porque hay muchísimas personas que se esfuerzan muchísimo y no alcanzan lo que necesitan", explicó Díaz. No obstante, Yolanda Díaz no se ha pronunciado sobre las palabras del chef.