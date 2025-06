El salario mínimo fulmina el empleo doméstico y la afiliación se desploma a niveles de hace 14 años

El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz celebra a los cuatro vientos las sucesivas subidas de impuestos aprobadas a lo largo del mandato de Pedro Sánchez pero, si revisamos la letra pequeña del mercado laboral, no es difícil encontrar pruebas fehacientes de la caída sostenida que vienen registrando los indicadores de ocupación efectiva. Uno de los ejemplos más notorios es el del empleo doméstico, donde el número de afiliadas (la inmensa mayoría mujeres y, en no pocos casos, muchas de ellas inmigrantes) ha caído por debajo de 350.000, un nivel que no se veía desde 2011, hace ahora catorce años.

Según los datos de la Seguridad Social conocidos para el pasado mes de mayo, el número de trabajadoras del hogar afiliadas asciende ahora mismo en España a 346.377 personas, frente a un total 418.074 registradas en junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder. La caída acumulada asciende, por tanto, a 70.697 afiliadas, lo que supone un retroceso del 17,2% desde que el PSOE y sus socios comunistas llegaron a La Moncloa. A pesar del envejecimiento poblacional y el aumento en el número de hogares, este tipo de empleos va a menos, no a más, como consecuencia clara del encarecimiento del coste laboral.

Desde 2018, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 735,9 euros a 1.134 euros repartidos en 14 pagas, cifra equivalente a 1.323 euros brutos mensuales en 12 mensualidades. Esta evolución alcista representa un aumento cercano al 55%. El coste real para los empleadores, sin embargo, es aún mayor, puesto que emplear a un trabajador que percibe el SMI exige un desembolso de más de 1.700 euros al mes, una vez se toman en cuenta las cotizaciones sociales y otros conceptos, en el caso del régimen general. No obstante, en el caso del sistema especial de empleadas del hogar contratadas por familias, esta cifra se mueve en el entorno de los 1.850-1.920 euros, dependiendo de bonificaciones aplicables.

Todo esto convierte a España en uno de los países con mayor carga fiscal al empleo, tal y como ha señalado la OCDE en su informe anual Taxing Wages. Además, en el caso específico del servicio doméstico, las desgravaciones fiscales y bonificaciones específicas existentes en otros países como Alemania o Francia contrastan significativamente con el limitado alcance de estas ayudas en España.

Varios estudios apuntan a un incremento del trabajo no declarado en el sector. De hecho, si nos ceñimos a los resultados de la EPA, encontramos que el número de mujeres ocupadas en tareas del hogar supera los registros de la Seguridad Social en más de 100.000 personas, lo que sugiere que existe una amplia bolsa de economía sumergida en el sector que habría ido a más bajo gobierno de Sánchez.

El sector agrícola, también muy afectado

El empleo agrícola, también muy sensible al coste laboral mínimo, ha sufrido una contracción similar. En el régimen especial agrario, el número de afiliados ha caído de 760.871 en junio de 2018 a 694.650 en mayo de 2025, una reducción de 66.221 personas (-8,8%), según los datos divulgados por el propio gobierno. Sumando la caída del hogar y del campo, el impacto neto en estos dos sectores supera, por tanto, los 136.918 empleos en siete años.

Las organizaciones del sector, como SEDOAC o Servicio Doméstico Activo, han alertado de que la formalización promovida por el Ministerio de Trabajo no va acompañada de incentivos fiscales ni medidas de transición para familias empleadoras, de modo que no se alcanzarán los resultados esperados. En la práctica, muchas familias que antes podían contratar apoyo para el cuidado de mayores, menores o dependientes se ven hoy fuera del mercado, de modo que acuden a menos horas de servicio, despidos o soluciones informales.

Maquillaje estadístico del paro

No hay que olvidar, por otro lado, que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha reclasificado a los trabajadores con contratos fijos discontinuos que no están en vigor, pasando a reconocerlos como profesionales ocupados. Esto ha permitido maquillar las cifras de empleo, hasta el punto de que casi el 90% de la supuesta caída del paro desde 2019 se explica por estas prácticas de maquillaje estadístico.