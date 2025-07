Oleada de críticas a 'El País' por asegurar que "se acabó la era de la abundancia" en España

Conscientes de que el castillo de naipes que han construido a modo de política económica, basada en un pretencioso compromiso climático y social, amenaza con derrumbarse, desde la izquierda ya buscan un chivo expiatorio al que señalar como culpable. Claro está, no reconocerán su responsabilidad. Todo lo contrario: lo que se supone que ha terminado por dinamitar la buena marcha de la economía española ha sido la exigencia de la OTAN para aumentar el gasto en Defensa, que pondría en riesgo la estabilidad de nuestras cuentas públicas y afectaría al bienestar de los ciudadanos.

Ahora bien, buena parte de la sociedad española se ha dado cuenta de la realidad del vacío discurso de la izquierda en materia económica, sobre todo cuando desde este espectro ideológico se intenta hacer ver a los ciudadanos una realidad que no se corresponde a la que éstos han de enfrentar cada día. Por ello, las redes han estallado contra un artículo de El País en el que se afirmaba que, hasta hoy, hemos vivido una "era de la abundancia".

¿Era de la abundancia?

El diario El País publicó ayer una pieza en la que se venía a señalar que los compromisos a los que tenía que hacer frente el Ejecutivo ponían fin a una supuesta bonanza económica que habríamos vivido en España durante los últimos años. "Se acabó la era de la abundancia. La combinación de pensiones, deuda y defensa aboca a España a décadas de austeridad", aseveraba el autor del sesudo análisis al inicio de la noticia.

A este respecto, en el artículo se lamentan de que "muchas partidas irían poco a poco perdiendo peso en la tarta de la riqueza nacional en favor de esta trinidad que de otra forma sería imposible de mantener", subrayando que "serán tanques y pensiones sobre todo el resto". Aunque para el articulista del periódico del Grupo Prisa de todo se puede obtener alguna conclusión positiva: "La buena noticia es que estos ajustes no serían inmediatos", afirma, porque "el ajuste se estructuraría en cuatro planes haciéndolo mucho más digerible". Eso sí, no dejaba pasar la ocasión para evidenciar que "la mala noticia es que esta austeridad puede durar mucho tiempo".

En cualquier caso, lo importante para El País es no recortar más de la cuenta en los presupuestos públicos. De hecho, subrayan que, en este contexto, no serían necesarios recortes. "¿Significa esto que hay que recortar? No necesariamente. Simplemente bastaría con contener las tasas de crecimiento del gasto", apunta en la pieza el periodista. Por tanto, si hay que hacer frente a una importante carga en materia de pensiones, deuda y Defensa, pero no hace falta llevar a cabo recortes para ello, ¿qué es lo que denuncia el articulista en su pieza? Básicamente, que el Gobierno no pueda seguir gastando cantidades masivas de dinero.

Las redes estallan

Sin embargo, los españoles se han dado cuenta de que el discurso de la izquierda se reduce a mera palabrería con la que intentan esconder las razones reales de la crisis económica a la que se ve abocada la economía de Europa, en general, y España, en particular. De este modo, lo que ha llamado la atención principalmente de los usuarios de redes sociales ha sido la apocalíptica sentencia con la que abría la noticia de El País: "Se acabó la era de la abundancia". Pero ¿cuándo hemos disfrutado de tal abundancia?

"¿En qué se ha gastado este gobierno la "abundancia del sobreendeudamiento" de los últimos años? ¿Qué mejoría apreciable en la vida de los españoles han logrado con toda esa deuda? ¿Y ahora deberemos empezar a pagar toda esa estéril fiesta?", se preguntaba el economista Juan Ramón Rallo.

Vuelve la austeridad. ¿En qué se ha gastado este gobierno la "abundancia del sobreendeudamiento" de los últimos años? ¿Qué mejoría apreciable en la vida de los españoles han logrado con toda esa deuda? ¿Y ahora deberemos empezar a pagar toda esa estéril fiesta? https://t.co/bRfKMkaMWc — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) June 30, 2025

Asimismo, otro usuario destacaba que la afirmación que daba inicio a la pieza del diario El País suponía ignorar "la pobreza extrema de miles de familias españolas, arruinadas por la corrupción socialista".

"Se acabó la abundancia", dice LoPaís, ignorando la pobreza extrema de miles de familias españolas, arruinadas por la corrupción socialista.

Cuando España vuelva a ser una nación libre de la miseria socialista, panfletos como el vuestro no existirán.

Sinvergüenzas. https://t.co/ouKu9B72W0 — Rafael Nieto (@RafaelNieto46) June 30, 2025

En la misma línea, otras personas inciden en que los más jóvenes no han podido siquiera conocer algo parecido a la supuesta abundancia que indicada el periódico de Prisa. "Le están diciendo a los jóvenes, que viven como ratas, que se ha acabado la era de una abundancia que ni siquiera han rozado porque hay que pagar deuda (heredada de los mayores) y pensiones (de los mayores) mientras se queman toneladas de euros en pagar autopistas en el Congo, puntos violeta en Soria y putas en el PSOE", detallaba al respecto otro usuario.

Le están diciendo a los jóvenes, que viven como ratas, que se ha acabado la era de una abundancia que ni siquiera han rozado porque hay que pagar deuda (heredada de los mayores) y pensiones (de los mayores) mientras se queman toneladas de euros en pagar autopistas en el Congo,… https://t.co/3aqdDeYUq2 — Spainball (@Espball) June 30, 2025

"¿Los que hemos nacido en los 90 hemos conocido tal abundancia?", preguntaba irónicamente un usuario de la red social X.

Los que hemos nacido en los 90 hemos conocido tal abundancia? 🤡 https://t.co/MhmvwmyC5Q — S. (@Lezo722) June 30, 2025

Esta es, de hecho, la gran pregunta que se hacen las redes sociales en el día de hoy en relación con el artículo de El País.

Estábamos en "la era de la abundancia"???? En serio??? https://t.co/NxAIk2W6Jk — Masha Gabriel (@MashaGabriel) July 1, 2025

Precisamente por ello, algunos usuarios, además de apelar con preguntas retóricas al articulista, ofrecían algunos detalles de la realidad que viven muchos españoles desde hace tiempo: "imposibilidad real de desarrollar un proyecto vital, 80% de tu salario al alquiler, citas en el médico a 3 meses vista, cuota de autónomos por si se te ocurre emprender y competir con Günter y Abdul por tener una vivienda y un trabajo (pierdes)".

La era de la abundancia: imposibilidad real de desarrollar un proyecto vital, 80% de tu salario al alquiler, citas en el médico a 3 meses vista, cuota de autónomos por si se te ocurre emprender y competir con Günter y Abdul por tener una vivienda y un trabajo (pierdes). https://t.co/3oPnP8iL7R — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) June 30, 2025

Al mismo tiempo, también ha habido usuario de redes sociales que han querido recordar la hipocresía del Gobierno con respecto al compromiso de gasto en Defensa contraído con la OTAN. "Digan lo que digan, Pedro Sánchez firmó hace una semana con la OTAN el desmantelamiento total del Estado Social", afirmaban, añadiendo que "lo que se intentó tapar como un día ordinario, casi heroico, realmente fue una fecha funesta que recordarán los libros de historia".

Digan lo que digan, Pedro Sánchez firmó hace una semana con la OTAN el desmantelamiento total del Estado Social. Lo que se intentó tapar como un día ordinario, casi heroico, realmente fue una fecha funesta que recordarán los libros de historia. https://t.co/PaQINfKtnK — errordesconocido (@errordesconocid) June 30, 2025

Y es que, a pesar de todo, no podemos olvidar que, como hemos publicado en Libertad Digital, la OTAN acordó aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB con el voto favorable del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De esta forma, los países miembro se han comprometido a alcanzar una inversión del 3,5% del PIB en fines puramente militares y un 1,5% destinados a infraestructuras y seguridad.

Sin embargo, en buena medida presionado por las exigencias de sus socios de Gobierno (que debe satisfacer para permanecer en Moncloa), Sánchez trató de hacernos creer que nuestro país o su Gobierno son una excepción, asegurando que, aunque hubiera firmado el acuerdo, España no gastará más de un 2,1% del PIB en Defensa.