La propietaria que planta cara a los okupas ante la lentitud de la Justicia: "Tenéis una puta semana para dejar mi casa"

El problema de la okupación parece cronificarse en España mientras el Gobierno, completamente acorralado por la corrupción, sigue sin poner medidas sobre la mesa para frenar esta lacra. Ante la pasividad del Ejecutivo y la lentitud de la Justicia, cada vez son más los propietarios que deciden plantar cara a los okupas personalmente, y ese es precisamente el caso de Naiara, una joven de Alicante que hace un mes y medio compró una vivienda con okupas dentro.

"Los antiguos propietarios deudores, que nunca he hablado con ellos en persona, pero sí por WhatsApp, son muy chulitos, son bastante farrulleros, así que nada, vamos a ver qué me encuentro y a intentar echarlos de la casa", explica la aludida en un vídeo difundido a través de las redes sociales, mientras se dirige a la vivienda.

Una vez allí, la joven llama a la puerta de sus okupas, un matrimonio con cuatro hijos. La mujer se muestra sorprendida y ella responde rápidamente: "¿Qué hago aquí? Pues intentar hablar contigo y dar una solución a este problema, que por teléfono me cuelgas y estoy cansada, que he comprado la casa y la necesito".

"TENÉIS UNA PUTA SEMANA PARA SALIR DE MI CASA" Naiara ha explotado.

"TENÉIS UNA PUTA SEMANA PARA SALIR DE MI CASA" Naiara ha explotado.

"Pues aquí estamos viviendo nosotros", le responde la okupa. Sin embargo, la nueva propietaria le reprocha que no busquen otro lugar para vivir, a pesar de contar con ingresos para ello. "Tu marido trabaja en el Ayuntamiento, que lo he estado mirando, y tú cobras una ayuda mínima vital, o sea, no me toquéis los cojones. O te vas de la casa en una semana o vamos a hablar de diferente forma, que tienes mucha cara viviendo en casa de los demás. Tienes a tu madre, tienes mogollón de ayuditas por ahí, o sea, que no me toquéis los cojones. Ya te lo he dicho: tienes una puta semana para dejar mi casa", le espeta sin rodeos.

"La casa es nuestra", grita el hombre desde una ventana mientras su mujer cierra la puerta. La propietaria abandona entonces la vivienda, pero continúa denunciando en un vídeo la "jeta" de sus okupas, a los que, según dice, les dan "bonos para comprar en el supermercado" e incluso los pañales para sus hijos. "Tienen cuatro críos… Pues que no se pongan a darle tanto a la zambomba si no pueden mantenerlos", recalca indignada.

Según apunta en el vídeo, su situación no sería sobrevenida: "Llevan 15 años viviendo en la casa sin pagar, por toda la jeta, regalándole nosotros la vida a esta peña. Es que yo flipo". Mientras tanto, el marido continúa profiriendo todo tipo de gritos contra ella e incluso le lanza algo desde la ventana.

El deselance: 2.500 euros y adiós

Aunque publicado ahora, el vídeo fue grabado hace unas semanas y, según confirma a Libre Mercado la propietaria, por fin ha conseguido que sus okupas se vayan, aunque, eso sí, después de pagarles 2.500 euros. "Y en realidad la deudora es su tía, que perdió la casa hace más de 15 años y ella le okupó la casa a su tía", apunta.

Sea como fuere, Naiara ha podido por fin recuperar su vivienda y documentar con un vídeo que ya se ha hecho viral el infierno que sufren miles de propietarios en toda España. No en vano, ella misma trabaja en el sector inmobiliario y no es el primer caso de este tipò al que hace frente.

