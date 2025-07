El campo extremeño estalla contra las 'paguitas' de Yolanda Díaz: "28 millones en subsidios y los frutales sin recoger"

La organización agraria La Unión ha denunciado que la escasez de mano de obra y las políticas de empleo están acabando con el campo de Extremadura. Aseguran que la superficie de frutales se ha reducido un 21% en los últimos 5 años por falta de jornaleros para la poda y la recolección mientras casi 18.000 personas de la región están cobrando un subsidio o renta agraria por desempleo.

En concreto, se ha pasado de las 21.700 hectáreas de cultivo en el año 2019 a las 17.200 en el año 2025 y, "si nada cambia, se mantendrá o agravará esta tendencia", ha explicado el secretario técnico de la organización, Luis Cortés, a Libre Mercado.

"No es posible que en los meses de mayo, junio, julio, agosto, en municipios donde hay muchísimo trabajo, se sigan se sigan dando ayudas para el paro agrario", denuncia Cortés. "No puede ser que llegue la campaña de recolección de frutas, no tengamos mano de obra y haya miles de personas cobrando subvenciones agrarias por desempleo".

En marzo de 2025, había 17.867 perceptores de subsidio agrario y renta agraria en Extremadura (11.604 en Badajoz y 6.263 en Cáceres), con un gasto acumulado de 28,27 millones de euros en 2025. A nivel estatal (Extremadura y Andalucía), la cifra ascendió a las 137.818 personas en marzo de este mismo año según las estadísticas del SEPE y de la Tesorería de la Seguridad Social.

Permisos para inmigrantes

Del mismo modo, la asociación agraria también pide que se habilite una especie de permiso extraordinario que permita contratar a inmigrantes en situación irregular: "Hemos solicitado al Ministerio de Trabajo una autorización excepcional para que den permisos de trabajo a estos inmigrantes que no tienen papeles y no ha contestado nadie", lamenta Cortés.

La cuestión es que "si no se hacen normas para que tanto los autóctonos como los inmigrantes trabajen en vez de estar haciendo el vago por las calles, seguiremos teniendo un problema de mano de obra", aunque lo cierto, puntualiza Cortés, "ahora mismo la sensación es que ninguna Administración quiere hacer nada".