Highfield Resources avanza en el proceso de inversión estratégica con el grupo chino Qinghai Salt Lake

Highfield Resources ha informado de avances significativos en el proceso de análisis previo a una potencial inversión de 300 millones de dólares por parte de Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd., filial del conglomerado estatal chino China Minmetals. Esta operación se enmarca en una carta de intenciones no vinculante firmada el pasado mes de mayo, que contempla una posible participación estratégica en los activos de Highfield, incluido su buque insignia en Europa, el proyecto Mina Muga.

Según ha comunicado la compañía a la Bolsa de Sídney (ASX), Qinghai Salt Lake ha completado gran parte de su 'due diligence' exclusiva y ha manifestado su intención de continuar con las investigaciones necesarias para valorar en profundidad la operación. En consecuencia, Highfield y sus socios, entre los que figura también Yankuang Energy Group, están en proceso de extender formalmente el periodo de exclusividad contemplado en el acuerdo preliminar.

No obstante, la empresa australiana recuerda que las conversaciones continúan en fase preliminar y que no existe, por el momento, ningún compromiso vinculante entre las partes. En este sentido, advierte a sus accionistas de que no deben anticipar ningún resultado definitivo, aunque se compromete a mantener una comunicación transparente de acuerdo con sus obligaciones de información continua.

Inyección para el futuro

Este anuncio representa un refuerzo importante para Mina Muga, un proyecto considerado estratégico por su contribución a la seguridad del suministro de potasa en Europa. El interés de grandes grupos industriales como Qinghai Salt Lake y Yankuang se suma a los recientes anuncios de respaldo institucional y empresarial al proyecto. Con una inversión total estimada de 700 millones de euros, su desarrollo representa una oportunidad clave para reforzar la autonomía estratégica de Europa en fertilizantes, reducir la dependencia de suministros exteriores y revitalizar el tejido productivo en zonas rurales de Navarra y Aragón.

La construcción de la mina supondrá la creación de más de 1.000 empleos directos e indirectos durante su fase de desarrollo, con un impacto estimado en más de 7.000 puestos de trabajo a lo largo de toda su vida útil, según fuentes de la promotora. Un ejemplo de reindustrialización sostenible alineada con las estrategias de transición ecológica y cohesión territorial de la UE.