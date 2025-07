El cohete económico de Sánchez: uno de cada cuatro desempleados de la zona euro es de España

Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo y todo el equipo socialista siguen insistiendo en que España es un ejemplo de crecimiento y bienestar. Lo han vuelto a hacer con el último dato de empleo hecho público: el del paro en junio. Pero lo cierto es que ese dato certifica una vez más que España no sólo es el líder en paro de la UE tanto en tasa general, como femenina o juvenil, sino que, además, España acumula ya uno de cada cuatro parados de toda la zona euro.

Los gobierno de José María Aznar alardeaban de que uno de cada tres empleos que se creaban en Europa, se creaban en España. Pues bien, la fórmula ha cambiado un poco. Y es que ahora uno de cada cuatro desempleados de la zona euro es de España, según los últimos datos.

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de junio es cierto que ha bajado en 48.920 personas en relación con el mes anterior. Pero es que junio es un mes de contratación para la campaña turística del verano. Eso sí, en valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 1,99%, una reducción inferior a la de mayo, mes en el que el paro bajo en 57.835 personas y, en valores relativos, lo hizo en un 2,30%.

Así, en junio de 2024 el desempleo bajó en 46.783 personas en relación al mes anterior.

Y si vamos al número total real de personas que no están ocupadas (desempleadas o paradas) las noticias no son mejores: "Alcanzó al finalizar junio los 2.976.278, que se distribuyen en:

Parados registrados: 2.405.963

Con disposición limitada: 372.690

Otros no ocupados: 197.625

No se han sumado loa afectados en ERTES que alcanzaron al finalizar abril los 9.979, ni los fijos discontinuos inactivos que se situaran por encima de los 650.000" señala el departamento de estudios del sindicato USO. "El total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría en el entorno de los 3,6 millones de parados reales" y no en el de los 2,4 que dice el Gobierno. Un ligera diferencia.

"Tenemos un mercado laboral muy afectado por la estacionalidad y por tanto por la temporalidad de la relación contractual que, aunque se denomine indefinida, siguen siendo contratos de temporada", explica USO. Lo cierto es que los datos comparados con la UE son los siguientes:

España tiene la mayor tasa de paro de Europa: 10,9% (Europa 6,2%)

España tiene la mayor tasa de paro juvenil: 26,6% (Europa 14,5%)

España tiene la mayor tasa desempleo femenino: 12,2% (Europa 6%)

Y USO aclara un punto más: "En junio de 2025 se han registrado 587.653 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 39,26% (2,3 puntos inferior al porcentaje alcanzado en mayo) de todos los contratos. Supone un ascenso de 19.768 (3,48%) sobre igual mes del año anterior". Pero, "en magnitudes acumuladas, se han realizado 3.146.813 contratos por tiempo indefinido hasta junio de 2025, representando un descenso de 91.366 (-2,82%) sobre el mismo periodo de 2024".

