La víctima del okupa del hacha: "Hasta que no haya sangre, no cambiarán la ley"

Cada vez son más los propietarios que, ante la lentitud de la Justicia, optan por enfrentarse ellos mismos a sus okupas o contratar a una empresa que negocie en su nombre. Al sonado caso de Naiara se suma el de Rafael, un hombre de 70 años de Malagón (Ciudad Real) que, aunque por fin ha recuperado su casa, no da crédito a todo lo que ha vivido estos días hasta lograrlo.

Cuando el pasado lunes los responsables de APD Security Iberia acudieron a la vivienda, su inquiokupa —que lleva año y medio sin pagar ni los 250 euros de alquiler ni los suministros— no dudó en amenazarles con un hacha. "Ven aquí, cabrón", se le oye gritar en el vídeo al que ha tenido acceso Libre Mercado y en el que se ve cómo los trabajadores de la mencionada empresa no tienen más remedio que protegerse con un somier ante la violencia empleada por el okupa.

Venía directo a por nosotros, mientras nos llamaba cabrones, malnacidos, hijos de puta y nos amenazaba con el hacha

"Yo creía que con 70 años lo había visto todo, pero está visto que me he equivocado", dice apesadumbrado Rafael, que confiaba en que la mediación de una empresa de desokupación serviría para poner punto y final a su particular calvario, máxime cuando, según dice, "tiene una paga como pagar cuatro alquileres como este". "El problema es que es un figura —apunta Antonio Plana, dueño de APD Security—. Venía directo a por nosotros, mientras nos llamaba cabrones, malnacidos, hijos de puta y nos amenazaba con el hacha".

Afortunadamente, llamaron a la Guardia Civil y se lo llevaron detenido. Tras un juicio rápido, le condenaron y dictaron una orden de alejamiento, pero al día siguiente ya estaba en la calle. Tal y como suele suceder en estos casos, la mencionada empresa instaló de inmediato un "control de accesos" para evitar que volviera a acercarse. Sin embargo, el inquiokupa no habría tenido problema en quebrantar la orden. "Vino con varios familiares e incluso agredió a una reportera, a la que tiró el micro", denuncia Plana, apelando al resto de vídeos que la compañía muestra a LM.

Está claro es que, hasta que no haya sangre, no van a cambiar la ley y, aun así, veremos a ver, porque el problema es que manda quien manda, así que el que tenga dos casas, que regale una y el que tenga una y no esté dentro, pues que se la quiten

"Está claro es que, hasta que no haya sangre, no van a cambiar la ley y, aun así, veremos a ver, porque el problema es que manda quien manda, así que el que tenga dos casas, que regale una y el que tenga una y no esté dentro, pues que se la quiten. Esto ya no tiene nombre", denuncia indignado. Afortunadamente, tras difundir el vídeo con sus amenazas y ver la repercusión que tenía en las últimas horas, su okupa ha desistido y, finalmente, ha enviado a un amigo a recoger todas sus cosas, por lo que Rafael pronto podrá olvidarse de una historia que se remonta muchos años atrás.

Un favor que le ha terminado saliendo caro

Rafael, que cuando era joven se dedicaba a la construcción, levantó aquellos apartamentos para sus hijos. Sin embargo, hace siete u ocho años, decidió alquilarle uno al hermano de un amigo a modo de favor. "Me dijo que necesitaba algo barato y que, en caso de que hubiera algún problema, él se haría cargo, así que se lo alquilé por 250 euros, que es una cantidad ridícula. Sin embargo, mi amigo falleció y él ya lleva año y medio sin pagarme", explica.

Al principio, intentó hablar con él, pero no hubo manera de hacerle entrar en razón: "Yo le decía… ‘Coño, Catalino, que ni siquiera pagas la luz ni el agua, pero nada, así que, unos meses antes de que terminara el contrato, le mandé un burofax para decirle que no le íbamos a renovar".

Yo tengo mis hijos, mis nietos y estoy todavía pagando el préstamo que pedí para construir esos apartamentos. No hay derecho

El contrato en cuestión expiró el pasado mes de marzo, pero tampoco aquello cambió las cosas. Hace tan solo unos días, uno de sus hijos se acercó a hablar con él y, aunque le dijo que, si se iba, le perdonarían todo el dinero que les debía, Catalino fue tajante: no se iba a ir y tampoco iba a pagar. En esta tesitura, a Rafael no le quedó más remedio que contratar a una empresa de desokupación,

"Yo tengo mis hijos, mis nietos y estoy todavía pagando el préstamo que pedí para construir esos apartamentos. No hay derecho", lamentaba en declaraciones a LM justo antes de enterarse de que su okupa había decidido abandonar el piso para siempre. A lo largo del dia de hoy, pondrá una alarma en su casa y, por fin, tras año y medio de lucha, podrá dormir tranquilo.

