Los contratos precarios aplastan al empleo estable en la era Sánchez: ya sólo el 15% es fijo a tiempo completo

El Gobierno sólo habla de las estadísticas de empleo que quiere: las de datos globales y una vez quitado de su cómputo a los fijos discontinuos inactivos, ERTES y otros colectivos apeados de la estadística oficial. Pero ni los datos globales son buenos -los reales, los no manipulados- ni mucho menos los desglosados. Y es que los contratos precarios siguen sustituyendo al empleo estable con Sánchez: ya sólo el 15% es empleo nuevo fijo a tiempo completo

Los contratos laborales firmados en junio se distribuyen de la siguiente manera:

Tiempo Total: 222.519 (14,9%)

Tiempo parcial: 130.147 (8,7%)

Fijos discontinuos: 234.987 (15,7%)

Temporales: 909.020 (60,74%)

Totales 1.496.673 (100%)

Pues bien, eso significa que de cada 100 contratos firmados solo son indefinidos y a tiempo completo el 14,9%. Ya no llegan ni al 15% de los contratos totales firmados en junio.

Porque, como señala el departamento de estudios de USO: "Contrato precario y de escasa estabilidad. Se reduce el peso de los indefinidos a jornada completa y aumenta el peso de temporales y fijos discontinuos".

Lo cierto es que ese número total de contratos registrados durante el mes de junio -1.496.673. supone una subida de 116.710 (8,46%) sobre el mismo mes del año 2024, pero a costa de disparar la precariedad, justo lo contrario de lo que prometió Sánchez y Yolanda Díaz que haría su reforma. "Por su parte, la contratación acumulada en los seis primeros meses de 2025 ha alcanzado una cifra de 7.445.386, lo que supone 11.835 contratos más (0,16%) que en igual periodo del año anterior. En junio de 2025 se han registrado 587.653 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 39,26% (2,3 puntos inferior al porcentaje alcanzado en mayo) de todos los contratos". Es más, ello "en magnitudes acumuladas, se han realizado 3.146.813 contratos por tiempo indefinido hasta junio de 2025, representando un descenso

de 91.366 (-2,82%) sobre el mismo periodo de 2024".

Y es que el dato de paro de junio certifica una vez más que España no sólo es el líder en paro de la UE tanto en tasa general, como femenina o juvenil, sino que, además, España acumula ya uno de cada cuatro parados de toda la zona euro.

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de junio es cierto que ha bajado en 48.920 personas en relación con el mes anterior. Pero es que junio es un mes de contratación para la campaña turística del verano. Eso sí, en valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 1,99%, una reducción inferior a la de mayo, mes en el que el paro bajo en 57.835 personas y, en valores relativos, lo hizo en un 2,30%.

Así, en junio de 2024 el desempleo bajó en 46.783 personas en relación al mes anterior.

Y si vamos al número total real de personas que no están ocupadas (desempleadas o paradas) las noticias no son mejores: "Alcanzó al finalizar junio los 2.976.278, que se distribuyen en:

* Parados registrados: 2.405.963

* Con disposición limitada: 372.690

* Otros no ocupados: 197.625

No se han sumado los afectados en ERTES que alcanzaron al finalizar abril los 9.979, ni los fijos discontinuos inactivos que se situaran por encima de los 650.000" señala el departamento de estudios del sindicato USO. "El total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría en el entorno de los 3,6 millones de parados reales" y no en el de los 2,4 que dice el Gobierno. Un ligera diferencia.

