Críticas a la delegada de la AEMET que pide no usar el aire acondicionado y sustituir la ducha por una toalla mojada

Con la llegada del verano, los titulares catastrofistas sobre el cambio climático, cargados de demagogia ecologista, se multiplican. Así las cosas, en una muestra más de hasta dónde puede llegar este delirio, Margarita Martín, delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en País Vasco, ha llamado a la población "sana" a no utilizar el aire acondicionado. Así lo ha dicho en una entrevista para El Correo.

El calor en las ciudades

En la entrevista, preguntada por la forma en que estaría cambiando el clima, Margarita Martín ha aclarado que científicamente no se puede decir que en la actualidad haya más olas de calor o sean más intensas, debido a que no tenemos registros suficientes. "Es muy difícil evaluar lo que sucede ahora en relación a lo que ocurrió hace mucho tiempo porque en la actualidad hay miles de estaciones automáticas en muchas partes", explica.

De hecho, señala que siempre ha habido olas de calor y que faltarían datos para evaluar si ha cambiado la intensidad de las mismas. Además, ha querido recordar algunos ejemplos del pasado de los que sí tenemos constancia. "Una ola de calor histórica también fue la de 1982. Duró 10 días". apunta.

Asimismo, cuando es preguntada acerca de la forma en que se vive el calor en las ciudades, la delegada de la AEMET detalla que éstas "son islas de calor urbano, provocadas por la ciudad, por el asfalto, el ladrillo, la impermeabilización de suelo... no por el clima". En este sentido, argumenta que "los aires acondicionados sacan el aire caliente y lo echan fuera, es decir, también calientan la ciudad. Millones de aparatos funcionando provocan calor". "Se trata de un sistema de retroalimentación de la temperatura, por lo que se produce el efecto contrario al deseado. Ocurre en las ciudades, porque en el campo, en cambio, se dispersa", concluye.

Al respecto, Martín también ha detallado que no pone "jamás en la vida" el aire acondicionado y que no lo recomienda "para personas sanas". No obstante, explica que "el problema es que en las ciudades viven personas muy mayores cuyo organismo tiene dificultades para bajar la temperatura". Así, añade que "en esos casos sí, porque les puede pasar algo con estas temperaturas". Sin embargo, incide en que "el problema es que un porcentaje cada vez más alto de la humanidad vive en las ciudades".

Es entonces cuando llega el tono alarmista por parte de la delegada de la AEMET, porque comienza a señalar que la ciudad resulta inhabitable en verano, motivo por el cual la gente se ve obligada a recurrir al aire acondicionado. "Toda nuestra vida conduce a que sigamos calentando la atmósfera", asevera, añadiendo que "si no se modifica todo el tejido económico de forma que no se concentre la producción en unos pocos sitios…".

Con todo, para Martín "el problema es la urbanización", destacando que concretamente en Bilbao, en lugar de desurbanizar, se está construyendo más. "También hay que controlar el turismo, porque son los turistas los primeros que utilizan el aire acondicionado", añade, denunciando que "todos los hoteles funcionan con él".

De este modo, entre las recomendaciones que la delegada de la AEMET daría a la población para afrontar el calor de estas fechas, destaca que una opción sería pasarse una toalla mojada por la piel. "Lo que baja la temperatura del cuerpo es la evaporación. No hace falta meterte en la ducha, con pasarse una toalla mojada basta", explica.

Críticas en redes

Naturalmente, los usuarios de redes sociales han querido mostrar su desconcierto ante estas declaraciones. "Que a 40 grados no usemos el aire acondicionado y que en vez de una ducha, una toalla fría por encima. No sé ni qué decir", apuntaba un usuario de X (antigua Twitter) en este sentido.

Que a 40 grados no usemos el aire acondicionado y que en vez de una ducha, una toalla fría por encima. No sé ni qué decir.https://t.co/CBXiO7j79H — Miguel Aizpuru (@AizpuruSolano) July 6, 2025

Del mismo modo, otras personas denuncian que la AEMET después se muestra disconforme con las críticas que se realizan contra la Agencia. "Luego que la gente cada vez ignora más a la AEMET", aseveran.

Una mierda como un camión de grande. Luego que la gente cada vez ignora más a la AEMET. https://t.co/GSVia89Pgl — Drizzt (@drizzt__dourden) July 6, 2025

"Toda la puñetera entrevista es un despropósito", aseguraba otro usuario.

Joder, es que toda la puñetera entrevista es un desproposito. Entera.@AEMET_Esp , luego os quejais cuando se os critica. https://t.co/4XS7cDZTjG — Guillermo Ferrer (@fenris1234) July 7, 2025

De esta forma, la gente ha querido mostrar que las recomendaciones que hacen este tipo de gurús climáticos no se corresponden con la realidad que vive la población y sus necesidades.