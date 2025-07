Las extrañas revisiones del INE

Una vez más, tenemos que comentar las ya constantes revisiones muy volátiles que el INE realiza del crecimiento de la economía española. Como vuelvo a insistir, en la contabilidad nacional la revisión es un hecho normal que sucede durante un período de alrededor de entre tres y cuatro años, que comienza con el avance del PIB en contabilidad nacional trimestral, continúa con los principales resultados, le sigue la publicación de los principales agregados de la contabilidad nacional, y así sucesivamente hasta que el dato se asienta y se pueden construir de manera perfecta el marco input-output del ejercicio en cuestión, al cabo, como digo, de alrededor de cuatro años. Por tanto, nada que objetar a que se produzcan revisiones al respecto, que es normal.

Lo que empieza a no ser normal es que dichas revisiones, como ya he dicho en diferentes ocasiones en estas páginas, sean habitualmente de una intensidad importante, que sean permanentes, que siempre sean en el mismo sentido y que terminen cuadrando las rúbricas que suben y bajan pero que mantiene invariable el dato final.

Si en abril lo revisado hacía apenas un mes volvía a cambiar aprovechando el avance del ITR-2025 e introducía mucho desasosiego a la hora de valorar la fiabilidad de la información estadística suministrada, y entonces se mantenían los datos globales intertrimestrales e interanuales, pero con cambios significativos en las rúbricas intermedias, de manera que lo que ganaba una rúbrica lo perdía otra, dejando el global sin cambios, ahora vuelve a suceder lo mismo. El Producto Interior Bruto (PIB), medido en términos de volumen, se incrementó un 0,6% en el primer trimestre respecto al trimestre anterior. Esta tasa fue una décima menor que la del cuarto trimestre de 2024.

En términos intertrimestrales aumentan una décima la demanda nacional respecto al dato de avance, que es lo mismo que disminuyen la demanda externa respecto de los datos de avance (de 0,2% en el avance a 0,1% en la revisión). De esa manera, no se mueve el dato intertrimestral global, quedándose en el 0,6%.

Del mismo modo, en el gasto público dan ahora un descenso del 0,4%, frente al incremento del 0,2% en el avance, que es compensado al aumentar del 0,4% al 0,6% el consumo de los hogares y del 0,6% al 0,9% la formación bruta de capital. La FBKF (la inversión propiamente dicha) pasa del 1,1% al 1,6%.

Mantienen el crecimiento de los sectores igual que en el avance, con una décima menos para los servicios (de 0,3% a 0,2%), pero lo impulsan revisando la agricultura (del 7,1% al 8,2%). Comercio baja del 1,3% al 1%.

Todo ello, no deja de ser sorprendente, no por el hecho de que se revisen los datos, que es algo habitual según se va contando con información más completa y asentada, sino por el punto de inflexión que supuso desde la salida del anterior presidente del INE; por el hecho de que las revisiones sean extremadamente altas -no es normal, porque o sucede algo extraño, que es preferible pensar que no, o se calcula mal de partida, que sería un problema importante-; y por el ajuste de rúbricas intermedias en la misma cuantía compensatoria entre ellas que permiten modificarlas sin que cambie el dato final, y no es la primera vez que sucede esto último.

Por tanto, el INE no deja de sorprendernos en cada nueva publicación de la contabilidad nacional, pues la volatilidad de las revisiones es sorprendente, y más sorprendente es que dichas revisiones:

Siempre sean al alza.

El retoque a la baja de una rúbrica se compense con el retoque idéntico al alza de otra.

La revisión a la baja de trimestres anteriores impulse el crecimiento del trimestre actual.

Un mismo dato, en poco más de un mes, es modificado tras haber sido variado hace poco más de treinta días, como sucedió en la publicación anterior, de abril.

Todo parece magia estadística, inexplicable, cuando la estadística es una ciencia y el INE tiene profesionales serios y rigurosos. Como ya he escrito en estas páginas sería una pena que el Gobierno tratase también de controlarlo y convertirlo en un CIS estadístico. Confiemos en que eso no suceda, pero cada día hay que hacer un esfuerzo mayor para mantener esa confianza.