Dibujos, anuncios y concursos de relatos: así adoctrina Hacienda en los colegios

El Plan de Control Tributario, que elabora la Agencia Tributaria todos los años, nos permite anticipar quiénes van a ser los perfiles de contribuyentes a los que el fisco va a poner en su diana en cada ejercicio.

Este documento contiene las principales líneas de actuación de Hacienda, y este año, la medida estrella de la Agencia Tributaria es dar caza a las "personas físicas que tengan signos externos de riqueza en clara discrepancia con las rentas y el patrimonio que declaran". Esos signos se pueden observar en las redes sociales.

Por ejemplo, si un autónomo, o asalariado, publica fotos de cenas de lujo o viajes exóticos, y luego declara pocos ingresos, deja una huella digital sospechosa para el fisco.

Si una empresa publicita productos o servicios en TikTok o Facebook que luego no declara, también podría levantar sospechas y provocar una inspección más detallada.

Además, la Agencia Tributaria no sólo se fija en lo que publica una persona, sino también en lo que otras personas publican sobre ella. Las menciones en redes sociales, las fotos en las que es etiquetado o los comentarios de terceros podrían servir como pruebas adicionales para Hacienda.

Más ejemplos. El caso de un fotógrafo de eventos, que suba a Instagram más trabajos de los declarados, o de establecimientos hosteleros, que declaren un cierto nivel de ingresos, y se aprecie, por las reseñas y los comentarios de clientes, que tienen más éxito del que aparentan.

Así, la de las redes sociales es una de las partes que más está intensificando Hacienda en sus investigaciones, pero no es la única. Otro área que lleva varios años estudiando el fisco y que este año también está entre sus prioridades. Se trata de la "Educación cívico tributaria", que no es más que adoctrinamiento en centros estudiantiles.

El objetivo de Hacienda es "fomentar un mejor entendimiento de la necesidad de que toda la sociedad contribuya al sostenimiento del bien común, favoreciendo el desarrollo de nuevos materiales que ayuden en esta tarea".

El Portal de Educación Cívico-Tributaria está dirigido a profesores y alumnos en el que ensalzan el pago de impuestos entre menores y adultos. Como ya publicó Libre Mercado, el fisco da charlas en los colegios y hasta celebra concursos en los que ganan los niños más concienciados con el saqueo del Estado.

Como repasamos en el programa La Trinchera de Llamas, dirigido por Manuel Llamas en esRadio, esta es la última chica que ha ganado el concurso de Hacienda en la categoría de "pieza publicitaria" de ESO-Bachillerato-FP. En su vídeo ensalza "la importancia de los impuestos", critica que un contribuyente se enfade porque el Gobierno aumente la fiscalidad y enumera todos los servicios que se pagan gracias a los impuestos.

También está la última ganadora en el formato "Dibujo" en primaria. El dibujo ganador consiste en unas flores, la frase "los impuestos ayudan a florecer", y cada flor, tiene un dibujo de los servicios que se pagan (como es lógico en una niña, no entra en si funcionan corre correctamente).

Llamativa es también la ganadora de la modalidad de "Redacción" en primaria con el texto "La creadora de contenidos que no quería pagar impuestos". El relato consiste en la conversación de una niña y su abuela con un claro mensaje antiyoutubers.

- ¡Buenos días abuela!, dijo Paula.

- ¡Buenos días Paula!, a ver, enséñame uno de estos videos tuyos que pones en internet que me gustan tanto y que ya me he enterado que tienen mucho éxito. Tu madre me ha dicho que tenías no sé cuantos cientos de miles de personas que los miran.

- Sí, abuela, mira, el último vídeo es de esta mañana, aquí estaba explicando las últimas tendencias en moda para este verano.

- Estoy muy contenta por ti pequeña, sé que ganas mucho dinero. Vas a poder comprarte una casa de esas enormes con jardín, pero quédate cerquita que me gusta tu compañía.

- No te preocupes abuela, no pienso salir de esta ciudad, aquí se vive muy bien. Aunque, sabes qué, ahora voy a tener que decir que me marcho a vivir a Andilandia, dicen que allí se pagan menos impuestos. Si pago menos impuestos todavía, voy a ganar más dinero sólo para mí.

- Paula, pagar impuestos es importante para poder tener buenos servicios.

- Abuela, da igual, aunque yo no pague mi parte, tú no te preocupes, podrás seguir yendo al médico y los niños a las escuelas. Esto no puede dejar de existir. Ya lo pagaran otros que no pueden hacer como yo, que como trabajo on-line, puedo inventarme que vivo en otro país, aunque viva aquí.

- Ya hija, pero la hucha para estas cosas se va llenando poquito a poquito con la ayuda de todos. Si hay menos gente llenando la hucha, hay menos dinero para que los servicios sean buenos. Los médicos, los profesores, los policías, los bomberos y muchos más van a tener que trabajar en peores condiciones, y esto, al final crea mal humor, que la gente esté enfadada y triste y que los que necesitamos su ayuda paguemos las consecuencias.

- Ya abuela, pero yo…

– Paula, la cuestión es que cada uno aporte lo que pueda, unos más y otros menos, para este país que compartimos. Tú ya ganas mucho dinero, tu puedes ayudar mucho, puedes aportar para que todos seamos un poquito más felices.

- No sé abuela… - Ya sé que tu podrás pagarte un médico privado, llevarás a tus hijos a una escuela privada, y te parece que no lo necesitas. Pero esto no es solo por ti, es para todos. Piensa en un país en el que todos paguen sus impuestos y con ellos se realicen grandes cosas, grandes ciudades con un montón de cosas limpias y bonitas. Tus vídeos quedarían geniales en una ciudad bien bonita.

- Creo que me estás convenciendo...la verdad es que no necesito todo lo que gano, ya vivo bien con lo que tengo...y tienes razón, prefiero vivir en una ciudad bien limpia, bonita y segura