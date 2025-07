Críticas al millonario Ricky Rubio por su hipocresía anticapitalista

Es habitual entre la izquierda romantizar la escasez y denunciar que el capitalismo deshumaniza a las personas. De este modo, abogan por redistribuir la riqueza o trabajar menos horas. Al mismo tiempo, no son pocos los intelectuales y artistas que han adorado a verdaderos tiranos y asesinos, como los Castro o el Che Guevara, en nombre de la justicia social. Y aunque esto en sí mismo sea algo repudiable, encima la mayoría lo hacen desde una posición privilegiada.

En este sentido, el pasado domingo La Sexta emitió una entrevista realizada por Jordi Évole al jugador de baloncesto Ricky Rubio, en la que repasaron los momentos más importantes de su vida y su trayectoria profesional. Sin embargo, resulta llamativo que, en este contexto, se aprovechara para lanzar un mensaje en contra del capitalismo, especialmente porque venía por parte de una persona que ha logrado enriquecerse gracias a este sistema económico.

Ricky Rubio, contra el capitalismo

La soflama anticapitalista del jugador de baloncesto se produjo en un momento de la entrevista en el que Jordi Évole comenzó a preguntarle por la forma en que las marcas y la publicidad convierte a este tipo de celebridades en un ejemplo a seguir para la sociedad incluso en ámbitos que no están relacionados con su ocupación profesional. De este modo, recordaban que personajes de la popularidad de Ricky Rubio suelen prestarse a ser la imagen de diversas marcas, como champús o cadenas de restauración en el caso del jugador.

Sin embargo, el jugador dijo avergonzarse de haberlo hecho, aunque se justificaba porque pensaba que era lo que había que hacer. "Me avergüenzo un poco, pero al final en ese momento es la tendencia, es lo que hacen (...), pero, sinceramente, no es lo que quería". En este sentido, Évole quiso saber si estas marcas le pagaban mucho, a lo cual el jugador contestaba que "me pagaban, pero no lo necesitaba". Es entonces cuando descubre dónde se haya la verdadera riqueza: "El dinero ayuda pero no da la felicidad (...). La riqueza real es la tranquilidad que tiene uno mismo".

Evidentemente, a este respecto Jordi Évole vio la oportunidad para atacar, una vez más, al malvado capitalismo. "Es un mensaje muy anticapitalista el que lanzas", le dice al entrevistado. "Sí, y desde un punto donde lo he conseguido. (...) Yo he jugado doce años en la NBA y he hecho anuncios y hay que pasar por ese proceso para entender que yo no quiero eso", contestaba Ricky Rubio ante la atenta mirada del periodista de La Sexta.

Además, el jugador de baloncesto aprovechó la ocasión para denunciar que, para el sistema capitalista, el éxito consiste en triunfar y en hacer sacrificios. Asimismo, quiso hacer la habitual demagogia con la que se romantizan la pobreza y la escasez diciendo que su hijo tenía una gran cantidad de juguetes y que, si tuviera menos, los valoraría más. "Si él tiene diez juguetes y en su cumpleaños de regalan diez más, esos diez juguetes pierden valor, porque ya tiene veinte. Pero si él tiene uno o dos juguetes en la habitación, los va a tratar como si fuera oro", indicaba.

Críticas en redes sociales

Como siempre, este tipo de declaraciones no han pasado inadvertidas en redes sociales, donde los usuarios han señalado la hipocresía de quien dice ser anticapitalista después de más de una década jugando en la NBA, siendo la imagen de todo tipo de marcas y cobrando de contratos millonarios que, en última instancia, son los que le permiten el lujo de poder lanzas hoy día este tipo de mensajes.

"No dudo que Ricky sea una excelente persona eh. Pero lo de quejarte del capitalismo tras meterte en el saco 140 millones de dólares es un poco como ser del Barça y quejarte de designaciones arbitrales", apuntaban algunos en X (antigua Twitter).

No dudo que Ricky sea una excelente persona eh. Pero lo de quejarte del capitalismo tras meterte en el saco 140 millones de dólares es un poco como ser del Barça y quejarte de designaciones arbitrales. https://t.co/WrFMemNaqA — Tony Brown (@Petrelli86) July 7, 2025

"Ricky Rubio hablando que no quiere capitalismo desde una posición de millonario", subrayaba otra persona.

Ricky Rubio hablando que no quiere capitalismo desde una posición de millonario. #LoDeRickyRubio — Pablo Sánchez (@sanchezlopez9) July 6, 2025

Del mismo modo, como una imagen vale más que mil palabras, otros usuarios decidían recopilar algunos extractos de los anuncios publicitarios que ha protagonizado el jugador.

Por otra parte, incluso seguidores del jugador señalaban que "es increíble cómo luego de percibir casi $200 millones critique el capitalismo que lo llevó a la cúspide del baloncesto".

Soy fan de Ricky, es increíble como luego de percibir casi $200 millones critique el capitalismo que lo llevó a la cúspide del baloncesto. Para defender un tema (salud mental) no hay que desmeritar el otro y solo él que no ha vivido en pobreza extrema crítica el capitalismo. https://t.co/gU47MbNag7 — Mike ♻️ (@ely_michael) July 7, 2025

Otros usuarios directamente abogaban por mostrar a este tipo de personas la realidad que se vive en los países comunistas: "Les quitaba todo su dinero y los mandaba para Cuba que ahí si iban a llorar, cuando vieran que su hijo ya no tiene 10 juguetes, a lo mejor no tiene ni para comer".

Como me revientan estos discursos de gente que no ha vivido nada más que ese capitalismo que los hizo millonarios. Les quitaba todo su dinero y los mandaba para Cuba que ahí si iban a llorar, cuando vieran que su hijo ya no tiene 10 juguetes, a lo mejor no tiene ni para comer. https://t.co/vJAbpseJCW — Alessandro (@alessRM15) July 7, 2025

Del mismo modo, otras personas interpelaban al jugador indicándole su parte de responsabilidad en la gestión de sus emociones: "Ricky, has sido tú, no el capitalismo, el que ha tomado tus decisiones".

Ricky Rubio ha descubierto que el dinero no da la felicidad. Vaya novedad. Pero echar la culpa "al capitalismo" de su gestión emocional es tan lamentable como poco sorprendente. Ricky, has sido tú, no el capitalismo, el que ha tomado tus decisiones. — Ice Landic 🇮🇸🇳🇴 (@Ice_Landic) July 7, 2025

Así las cosas, vemos cómo cada vez este tipo de mensajes, sobre todo cuando provienen de alguien que ha triunfado profesionalmente y ha logrado acumular un gran patrimonio, ya no calan tan fácilmente en la sociedad española, que repudia la hipocresía de este tipo de personas.