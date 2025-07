Los parones en los trenes de Óscar Puente empujan a los ciudadanos al coche compartido

En los últimos meses los ciudadanos han visto cómo organizar un viaje de trabajo o placer contando con los tiempos de los trenes se ha vuelto complicado teniendo en cuenta los constantes retrasos y parones que se han producido en las vías ferroviarias y que han obligado a cientos de personas a quedarse atrapadas en un tren sin electricidad ni aire acondicionado durante más de 12 horas. Por ello, la desconfianza de los ciudadanos en Renfe —dependiente del Ministerio de Óscar Puente— los ha llevado a buscar otras alternativas como el coche compartido.

Tanto es así que las propias plataformas en las que los viajeros publican sus itinerarios de coches compartidos para que otras personas de la misma plataforma se apunten y compren un sitio han notado un crecimiento en búsquedas y reservas relativo a los diferentes escándalos ferroviarios en España. En concreto, BlaBlaCar registró un incremento en las búsquedas de viajes del 30% en las horas posteriores a la última gran incidencia ferroviaria, que tuvo lugar el pasado 21 de junio del presente año quedando cientos de viajeros atrapados en los trenes sin luz ni aire acondicionado por más de doce horas y afectando a las vías entre Madrid y Andalucía con sus respectivos retrasos.

Según han explicado fuentes de la compañía a Libertad Digital, no es la única vez que se notan grandes cambios en la búsqueda de viajes compartidos después de algún escándalo logístico que afecta al Gobierno, lo que pone de relevancia la desconfianza de los ciudadanos en la eficiencia del Estado. De hecho, el mayor aumento repentino de los últimos años en las búsquedas de viajes compartidos tuvo lugar tras el apagón nacional del pasado mes de abril.

Un 167% de reservas tras el apagón

Después de este, coincidiendo en cercanía con el Puente de Mayo, se notó un incremento del 167% en las reservas de viajes compartidos el día posterior al apagón nacional. "Cuando hay grandes incidencias en otros medios de transporte, nuestros usuarios y usuarias pueden reservar viajes de última hora en la plataforma, facilitando la llegada a destino", explican desde BlaBlaCar, donde aseguran que también apelan a la solidaridad de los conductores para que ofrezcan plazas de los asientos vacíos en este tipo de situaciones.

Además, según aseguran desde la plataforma, estos picos de demanda no afectan directamente al precio del viaje, que se "mantiene estable" desde el pasado año en un precio estimado de 15€ para la distancia media de los viajes, que se encuentra en los 248 kilómetros. Así se han pronunciado desde BlaBlaCar, aplicación desde la que también se pueden reservar trenes; si bien la compañía ha preferido no aportar datos concretos sobre las reservas de trenes limitándose a asegurar que BlaBlaCar no puede observar un descenso de la confianza de los españoles en Renfe, ya que es algo que correspondería al operador público.