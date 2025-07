Invertir en industria en España es una de las grandes necesidades que afronta nuestro país en estos momentos. Pero a la vez, estamos ante una enorme oportunidad con excelentes proyecciones de futuro. Tanto para el inversor que decide apostar por el sector como para el conjunto global de la economía nacional.

En Ibernave, Espacios^Industriales apoyamos la industria y trabajamos para fomentar la inversión en el sector. Nuestros servicios combinados de consultoría e inmobiliaria brindan una cobertura integral tanto a propietarios como a empresarios y fondos de inversión. Con un enfoque personalizado, ofrecemos asesoramiento estratégico y soluciones efectivas que permiten convertir cada proyecto en una realidad, impulsando el crecimiento y materializando sus aspiraciones con éxito.

En este artículo, reflexionaremos sobre el último Informe Draghi, en general, y sus recomendaciones hacia la economía y la industria en nuestro país, de manera más particular.

La necesidad de ser más competitivos en Europa

Podemos afirmar casi con toda la contundencia que los tiempos que corren no auguran los mejores presagios para la Unión Europea. Ni para el resto del planeta. La coyuntura bélica actual, la inacción político-económica en la que han caído gran parte de los líderes mundiales, los intereses territoriales y el ansía expansiva de unos cuantos están poniendo en serio peligro la estabilidad global. Hablamos no solamente en términos de conflictos armados, sino también en el contexto de la competitividad, la economía y el progreso.

Y en mitad de este escenario en el que unos pocos controlan a otros muchos, la Unión Europea busca mantener su posición de poder desde la serenidad de una política fuerte y cohesionada. Porque la clave del poder está en ser más competitivos. En el avance tecnológico, en la innovación y la digitalización, y en una industrialización sólida, sostenible e inteligente. Porque solo así se puede conseguir frenar el declive europeo de una unión que cada vez es menos decisiva para el resto de potencias. Con todo lo que ello conlleva.

En Ibernave, creemos firmemente en el potencial industrial y económico de nuestro país, y por ello, estamos con la industria y trabajamos cada día con el objetivo de fortalecer la inversión en industria en España. Porque la clave, insistimos, está en la competitividad.

El Informe Draghi a grandes rasgos

"First, Europe is lacking focus".

"Second, Europe is wasting its common resources".

"Third, Europe does not coordinate where it matters".

El informe Draghi de 2024 sobre la competitividad europea presenta un diagnóstico exhaustivo de la economía de la UE, y propone políticas para impulsar la inversión y la productividad. Miembro a miembro, esta propuesta-informe desgrana las soluciones deseables a un problema en el que todos tenemos que poner de nuestra parte.

A modo de breve síntesis, citaremos los puntos centrales sobre los que gira este informe que engloba a todos los países miembros.

Europa se enfrenta a tres grandes retos:

Acelerar la innovación y los motores de crecimiento. Reducir el coste de la energía (económico y medioambiental), al tiempo que se vira hacia una economía circular. Fortalecerse como unidad y reducir la dependencia de terceros para tener una mayor capacidad de respuesta frente a imprevistos.

Para conseguir esto, la Unión Europea ha de conseguir un gran objetivo, que es el de diseñar una nueva estrategia industrial para Europa, basada, fundamentalmente, en la implementación real y efectiva de un Mercado Único Europeo. Pero también en la regulación conjunta, las políticas coordinadas, y las inversiones masivas (tanto de carácter público como privado) por parte de los miembros.

Por último, el informe insiste en la necesidad de actuar con diligencia y conjuntamente, aunando esfuerzos y dirigiéndolos hacia la diana con precisión. En definitiva, es urgente pasar a la acción y enfrentar los retos a la mayor brevedad.

España en el Informe Draghi

En cuanto a lo que se refiere a España y, más concretamente, en términos de industrialización, podemos destacar los siguientes puntos:

Déficit de inversión : El Informe Draghi señala que el déficit de inversión en España procede principalmente del sector privado, no de la falta de recursos públicos, que en este caso sí que han aumentado.

: El Informe Draghi señala que el déficit de inversión en España procede principalmente del sector privado, no de la falta de recursos públicos, que en este caso sí que han aumentado. Debilidad productiva : Si bien nuestro crecimiento económico ha sido más notable que el de otros países miembros, España muestra una debilidad en la productividad más acusada que la media europea, con el PIB por persona ocupada ligeramente por debajo del nivel de 2015.

: Si bien nuestro crecimiento económico ha sido más notable que el de otros países miembros, España muestra una debilidad en la productividad más acusada que la media europea, con el PIB por persona ocupada ligeramente por debajo del nivel de 2015. Competitividad: A pesar de la pérdida de terreno en mercados globales, España ha mejorado su posición competitiva dentro de la UE, impulsada por el abaratamiento relativo de los costes laborales y energéticos.

A raíz de lo anterior, podemos llegar a las siguientes conclusiones que definen las necesidades prioritarias para nuestro país, en el marco de la consecución de los objetivos de este informe:

Profundización del mercado único europeo: Este debe ser considerado como el principal motor del crecimiento, fomentando la integración y la competitividad a nivel europeo, lo que beneficiaría directamente a la economía española.

Este debe ser considerado como el principal motor del crecimiento, fomentando la integración y la competitividad a nivel europeo, lo que beneficiaría directamente a la economía española. Unión de capitales: Es crucial avanzar hacia una mayor integración de los mercados financieros, para movilizar el ahorro europeo de forma eficiente hacia el tejido productivo de España, favoreciendo el desarrollo de sectores clave.

Es crucial avanzar hacia una mayor integración de los mercados financieros, para movilizar el ahorro europeo de forma eficiente hacia el tejido productivo de España, favoreciendo el desarrollo de sectores clave. Fortalecer la colaboración público-privada: En lugar de centrarse exclusivamente en el aumento de la inversión pública, es fundamental reforzar la interacción y el apoyo mutuo entre los sectores público y privado, impulsando proyectos estratégicos que favorezcan la innovación, la productividad y la inversión en industria en España.

Consideraciones

La idea central que podemos subrayar en el informe Draghi es la urgencia de impulsar la competitividad industrial en Europa, haciendo especial énfasis en la reindustrialización como eje central. En este contexto, se destaca la necesidad de una importante inversión, proveniente mayoritariamente del sector privado.

Para financiar proyectos clave de digitalización, sostenibilidad ecológica y defensa, el informe propone la creación de un fondo respaldado por deuda común. Esta propuesta se alinea con las estrategias de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que aboga por un modelo de reindustrialización en sintonía con las directrices del informe. En España, el Anteproyecto de Ley de Industria presentado en julio de 2024 da los primeros pasos hacia la implementación de estas recomendaciones, consolidando la orientación hacia un sector industrial más competitivo y sostenible.

"We should abandon the illusion that only procrastination can preserve consensus", M. Draghi.

En definitiva, el informe Draghi enfatiza en la necesidad de que Europa y los Estados miembros actúen con urgencia para impulsar la competitividad de su industria, lo cual es particularmente relevante para España en su proceso de reindustrialización. En el caso español, este desafío cobra especial importancia debido a la necesidad de modernizar su tejido productivo. España cuenta con un ecosistema industrial con gran potencial, respaldado por su posición geográfica estratégica, su capacidad de innovación y su integración en las cadenas de valor europeas. Nuestra conclusión: invertir en industria en España es una necesidad, un reto, pero también una oportunidad de alcanzar el éxito en un mercado que cuenta con numerosas fortalezas y un marco favorable para el crecimiento y la transformación.