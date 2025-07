La delegada de la AEMET anti aire acondicionado acusó a España de causar la "mayor catástrofe ambiental del planeta"

En Libre Mercado hemos informado de cómo la meteoróloga y delegada de la AEMET en País Vasco, Margarita Martín, aconsejaba recientemente no usar el aire acondicionado y sustituir la ducha por toallas mojadas para combatir el cambio climático. Pues bien, la sinrazón ecologista de esta nueva gurú meteorológica va mucho más allá y se adentra en la historia, materia que analiza desde una perspectiva digna de estudio, sobre todo por las conclusiones que saca de ello.

En este sentido, hemos podido comprobar cómo la delegada de la AEMET, en una entrevista concedida a Noticias de Gipuzkoa en enero de este año, hacía su propia historia-ficción, sumándose a la Leyenda Negra y aportando un argumento bastante original para todos aquellos que, desde la ignorancia y el fanatismo, quieran atacar a España: los españoles causaron en América "la mayor catástrofe ambiental del planeta".

Cristóbal Colón y el cambio climático

En la entrevista, la delegada de la AEMET deja bastante claro que no es cierto que el cambio climático se iniciara con la revolución industrial. "Eso no es verdad, eso pasa desde muchísimo antes", indica. Sin embargo, los motivos por los cuales afirma esto no radican en una crítica al ecologismo radical o en una negación del impacto del hombre sobre el clima, sino más bien en una revisión de la historia desde una perspectiva climática.

En concreto, Martín defendía que "los romanos ya provocaron cambios climáticos y seguramente que otras culturas también". Así, de forma retórica, añadía: "de algún sitio tendrían que salir las armas metálicas y las herramientas que usaban", incidiendo en que "los romanos sacaban plomo en la península ibérica y se han encontrado restos de ese plomo en hasta en Islandia y Groenlandia". De este modo, aclaraba que "la atmósfera lo trasportaba y contaminaba las aguas del mar".

🌎 "Los españoles al descubrir América provocaron la mayor catástrofe ambiental del planeta" 👉🏽 Margarita Martín Giménez (Zaragoza, 1955) es una meteoróloga y divulgadora meteorológica que estuvo el martes en Zarautz hablando sobre el cambio climáticohttps://t.co/YGXcB8rO6q — Noticias de Gipuzkoa (@NotGip) January 25, 2025

Sin embargo, como no podría ser de otra forma, las grandes tragedias que han sucedido a lo largo de los siglos han sido responsabilidad de España. Concretamente, desde este revisionismo climático de la historia, a Cristóbal Colón y todos los conquistadores habría que juzgarles, además de por genocidas, por contaminar. "Para mí, la mayor catástrofe ambiental del planeta la provocaron los españoles, y posteriormente los ingleses, cuando "descubrieron" América", destacaba.

A este respecto, la experta continuaba desarrollando su argumento alegando que los conquistadores provocaron una importante pérdida de biodiversidad y, a su vez, explotaron los recursos naturales disponibles. "Los búfalos, los bisontes... han desaparecido. Lo talaron casi todo. El ser humano siempre ha intervenido en el clima. Quedará el 20% de toda la superficie forestal que había en América. Además, las minas ya las usaban los Indios, pero los españoles las explotaron aún más". En este sentido, para dar la estocada final a la historia occidental, Martín recordaba finalmente que "a día de hoy hacemos lo mismo, pero con el petróleo".