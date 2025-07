La gran mentira del Gobierno a los jóvenes con las pensiones

El Gobierno no quiere que los jóvenes conozcan la realidad de las pensiones en España. No les quiere decir que no van a cobrar una pensión según lo aportado, sino que lo que cobren dependerá de cómo estén las cuentas del sistema cuando llegue el momento. Y las cuentas, no lo duden, van a estar peor.

La realidad es que los jóvenes tendrán que trabajar más y tendrán que cotizar más para acabar cobrando menos de lo que les correspondería, en proporción, si se jubilaran ahora mismo. Es decir, los actuales jóvenes, o futuros jubilados, no van a correr la misma suerte que los actuales pensionistas.

Esta es una de las conclusiones que ha sacado un estudio del BBVA e IVIE que ha irritado sobremanera al Gobierno, que ha salido en tromba a desmentirlo. Una de las conclusiones más llamativas del estudio es que los jóvenes actuales tendrán que trabajar hasta los 71 años para cobrar una pensión parecida a su último salario. Para la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, todo es "mentira".

¿Eres joven y has escuchado que no vas a tener pensión en el futuro? ¿O que te va a tocar trabajar hasta los 71 años? ❌ Eso NO es así, y aquí te explico rápidamente por qué pic.twitter.com/1xeQ3AzpSi — Elma Saiz (@SaizElma) July 10, 2025

De poco le importa al Gobierno que el agujero de la Seguridad Social sea cada vez mayor, que haya tenido que subir las cotizaciones sociales para sostener las pensiones, lo que merma el salario neto de los actuales trabajadores.

A pesar de ello, las cotizaciones no bastan desde hace años para cubrir las pensiones, que cada vez son más altas para cada vez más pensionistas y con menores tasas de natalidad. Por tanto, la Seguridad Social cada vez tiene que recibir más transferencias del Estado para evitar la quiebra del sistema. No sólo es urgente que el Gobierno haga algo para no agravar todavía más la situación (como rectificar las actualizaciones al IPC), es imperdonable que no diga la verdad a los que tendrán que pagar este desaguisado.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.