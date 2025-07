'Con Ánimo de Lucro' entrevista a Domingo Soriano: "El odio al mercado es el odio a la libertad"

La cultura, los valores y la mentalidad de una sociedad tiene una plasmación directa en la realidad política, social y económica de un país, puesto que de todo ello se derivan los usos y costumbres de un pueblo. Por ello, dado el éxito del discurso izquierdista en nuestro país, en Con Ánimo de Lucro hemos querido contar con Domingo Soriano, que ha desmontado los grandes mantras del socialismo para demostrar que la alternativa más justa y eficiente la encontramos en las ideas de la libertad.

En concreto, Soriano ha explicado a este respecto que "la igualdad económica sólo se puede conseguir tratando desigualmente a las personas", incidiendo también en que muchas de las reclamaciones de la izquierda no son sino meras ilusiones que no carecen de sentido económico. Precisamente por ello, no ha dudado en afirmar que "la igualdad no tiene ningún sentido social ni político".

Por otra parte, Domingo Soriano también ha profundizado en el concepto de justicia social, sobre el que ha explicado que esta idea da más poder al Estado. "Es un mecanismo de redistribución del poder", ha aseverado. Con todo, ha parafraseado a Milton Friedman, recordando que "el odio al mercado es el odio a la libertad", lo cual le ha servido para explicar el funcionamiento del mercado, donde hay que servir a las necesidades del resto de la sociedad de la mejor forma posible.