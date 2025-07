La estafa de las pensiones de los jóvenes

El sistema público de previsión social es un esquema piramidal en el que los beneficiarios disfrutan de los recursos aportados por los cotizantes actuales. El modelo implica que los pensionistas no recogen el ahorro acumulado durante sus años de cotización, sino que dependen del número de cotizantes y la voluntad del Gobierno en el momento de su retiro, para disfrutar de una pensión mucho menor que la que les correspondería en un sistema de capitalización o mixto.

Lo anterior no es una opinión política, sino un hecho incontrovertible que responde a la propia esencia de un sistema que funciona cuando los cotizantes no dejan de aumentar y colapsa cuando la pirámide poblacional se invierte, tal y como está ocurriendo desde hace décadas en España.

El último estudio que pone negro sobre blanco esta realidad es el realizado por la prestigiosa Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que sitúa en los 71 años la fecha de jubilación de los jóvenes actuales para cobrar una pensión que se acerque al salario de su último año laboral.

Las conclusiones del informe Presente y futuro de la juventud española han irritado al Ejecutivo socialcomunista, que ha lanzado a la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, a desmentirlo con un mensaje propagandístico basado en lugares comunes que poco tiene que ver con la realidad.

La ministra asegura que la reforma ideada por su antecesor, basada en un aumento de las cotizaciones y un nuevo impuesto llamado de "solidaridad" garantizan que las pensiones futuras serán más elevadas. Lo que Elma Saiz oculta interesadamente es que, tal y como detalla el referido informe, "Estas dos últimas medidas suponen un aumento de las cotizaciones y, por lo tanto, un menor salario neto para los trabajadores; sin embargo, dado que para el cálculo de la pensión el sistema español no tiene en cuenta el tipo de cotización sino las bases de cotización, todas esas cotizaciones adicionales no van a suponer un aumento de pensión".

El otro gran argumento de Sáiz, basado en el aumento de empleo juvenil, la estabilidad en el puesto de trabajo y los sueldos crecientes, es un cruel sarcasmo para todo el que conozca la realidad laboral de los jóvenes españoles, que sufren la mayor tasa de paro de la UE (más del doble de la media) y tienen más dificultades para independizarse, dada la precariedad que sufren desde que acceden al mercado de trabajo.

Lo cierto es que los jóvenes españoles tendrán que jubilarse mucho más tarde y sus pensiones no les permitirán mantener el nivel de vida del que disfrutaban como asalariados. Son las consecuencias ineludibles de un sistema ruinoso que el Gobierno sanchista no solo no corrige, sino que agrava con sus medidas coactivas, mintiendo descaradamente a las víctimas futuras de este desastre programado.