Sánchez empieza a regalar al País Vasco parte de la Seguridad Social

Nueva -y extensa- reunión "bilateral" del Gobierno. Si ayer lunes le tocó el turno a Cataluña, hoy le toca al País Vasco. Pedro Sánchez se ha reunido este martes en Moncloa con el Lehendakari, Imanol Pradales, para seguir concediendo prebendas al independentismo. Y todo a cambio de su apoyo en pleno estallido de los casos de corrupción en el Gobierno.

Como el País Vasco ya disfruta de un régimen privilegiado en materia de financiación autonómica gracias al fuero, la región del PNV lleva tiempo con la Seguridad Social en la diana. A condición de ser investido presidente del Gobierno de nuevo, Sánchez pactó con el PNV regalar al País Vasco la gestión del régimen de la Seguridad Social, y ahora, llegan las prisas por empezar a llevarlo a cabo.

Esta noche, Pradales y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han comparecido para explicar algunos puntos del acuerdo, que también incluye la entrada de la SEPI en Talgo (es decir, de los contribuyentes españoles) para facilitar que el consorcio vasco Sidenor, del que forma parte el PNV, compre el 29,7% de la compañía de trenes. No han dado más detalles

En materia de Seguridad Social, el Gobierno ha acordado trasladar al País Vasco "la tramitación, la potestad sancionadora, el pago y el control" de las prestaciones familiares no contributivas (parto, adopción...) y el subsidio especial por nacimiento. Su coste se descontaría del cupo a pagar al Estado.

"La puerta de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social por fin se ha abierto" ha celebrado Pradales, que también ha matizado que "estos avances no se corresponden con todo lo acordado en la Comisión Bilateral anterior y con el pacto de investidura". Por tanto, "el Gobierno Español tendrá la reválida antes de finalizar este año" con más cesiones.

✅ La puerta de la gestión del régimen económico de la #SeguridadSocial por fin se ha abierto. 👍 El Gobierno Vasco gestionará las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y del Seguro Escolar. 🚄 En la Comisión Bilateral Gobierno Vasco-Gobierno español de hoy se… pic.twitter.com/LkfF8Wmg84 — EAJ-PNV (@eajpnv) July 15, 2025

Lo mejor de las pensiones... no pagarlas

Tras este primer fraccionamiento histórico de la Seguridad Social a favor del País Vasco (aunque ya controlan el IMV), el Gobierno y el PNV seguirán pactando cesiones en este campo.

Eso sí, lo que está claro es que será el Estado el que va a seguir soportando las pensiones de los ciudadanos vascos gracias a los impuestos y a las cotizaciones de todos los trabajadores del país. Es decir, el cambio que se va a producir será meramente cosmético -y publicitario- porque no se romperá la famosa "caja única". La razón no puede ser más evidente: el País Vasco no podría pagarlo

El País Vasco, deficitario en pensiones

Y es que, tal y como publicó Libre Mercado con datos del Ministerio de Hacienda, precisamente, Cataluña, Andalucía y País Vasco son las regiones que más dificultades tendrían para abonar las pensiones si se rompiera la caja común de la Seguridad Social.

Según los últimos datos de 2021 -los de 2022 todavía no están actualizados-, Cataluña gastó 27.085,6 millones de euros en abonar prestaciones, mientras que ingresó 22.714,7 euros por cotizaciones en los diferentes regímenes (general, autónomos...), acumulando un déficit de 4.370,8 millones de euros. El gasto se refiere a pensiones de jubilación (las más cuantiosas) seguidas por las de viudedad o invalidez. A Cataluña le sigue Andalucía, como segunda autonomía con mayor déficit y el tercer puesto lo ostenta el País Vasco, ya que tuvo en 2021 un déficit de 3.568,5 millones de euros en las pensiones.

En el lado contrario de esta clasificación está la Comunidad de Madrid, que ingresó un total de 22.543,2 millones de euros para pagar las pensiones y gastó 21.007,4 millones durante el año 2021 generando un superávit de 1.535,8 millones de euros. El problema de insostenibilidad es tal, que la Comunidad de Madrid y Baleares (165,4 millones) son las únicas regiones, junto a Ceuta (14,6 millones) y Melilla (22,9 millones), que tienen superávit en las pensiones.

En esta materia, no deja de resultar escandalosa también la postura catalana. Mientras que la región de Salvador Illa denuncia que está "infrafinanciada", y bajo esta excusa, Sánchez no ha dudado en comenzar a dinamitar el sistema de financiación autonómica para cederle a esta región la llave de la caja de todos sus impuestos, no existe debate sobre el asunto de las pensiones. Cataluña, la segunda región más rica del país, quiere reducir su contribución a la caja común en materia impositiva para pagar sus propios servicios públicos, pero cuando se trata de las prestaciones de jubilación, no plantea modificar el sistema de transferencias estatales para que su región pague ella misma a sus jubilados.

