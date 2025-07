Malas Lenguas carga contra Juan Roig e Irene Montero se suma: "Es un machirulo"

El programa de Malas Lenguas, dirigido por Jesús Cintora, ha rescatado un vídeo del año 2018 del presidente de Mercadona para cargar contra la imagen del empresario. El vídeo muestra a Juan Roig burlándose del lenguaje inclusivo. "Hablaremos de empresarios y empresarias", comentaba Roig con ironía. "Es que si no luego te meten en la cárcel", añadió el empresario ante la risa del público.

Este video de hace 7 años ha servido al programa de Cintora para generar polémica en redes sociales y criticar a Juan Roig. "No tiene ninguna gracia este señor por muy empresario exitoso que sea. Lo que tiene que dedicarse es a pagar bien a sus trabajadores, a sacar su negocio adelante pero no hacer bromas de este tipo", ha criticado la periodista Esther Palomera en el programa de Malas Lenguas.

Juan Roig, presidente de Mercadona: "Todas las empresas y empresos". "Es que, si no, luego te meten en la cárcel".

El tweet compartido por Malas Lenguas estaba dirigido a criticar que Juan Roig iba "a vueltas con el lenguaje inclusivo", como se puede leer en el rótulo del vídeo, y la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha perdido la oportunidad de comentar el vídeo. "Juan Roig es un capitalista despiadado y además un machirulo. No se podía saber", ha comentado Montero.

Juan Roig es un capitalista despiadado y además un machirulo. No se podía saber

Sin embargo, los usuarios de X han criticado más el comentario de Palomera sobre la situación laboral de los trabajadores de Mercadona y el hecho de haber utilizado un vídeo de 2018 para atacar a Juan Roig.

Pues mira, el otro día, en una cena de empresa, estuve hablando con un compañero que había trabajado en Mercadona, en varios departamentos, desde tienda hasta oficinas. Precisamente lo que me dijo es que pagan muy bien. Tanto en tienda como en oficinas. — JarBoMador (@JarBoMador) July 15, 2025

Ya hay q estar falto de temas para sacar esto ahora,no? — Raquel (@Raquelstrr1) July 15, 2025

Las buenas prácticas de Mercadona

La realidad es que Mercadona es una empresa conocida por el buen trato a sus empleados. La flexibilidad horaria, los domingos libres y los planes de reparto anual de beneficios han sido algunas de las características que han propiciado que revistas internacionales elogien las prácticas de la empresa española. Por ejemplo, el diario Financial Times calificó a Mercadona como uno de los grupos de alimentación españoles mejor clasificados en la lista Los mejores empleadores de Europa 2025.

Por otro lado, recientemente Juan Roig ha sido reconocido por el Ranking de reputación Merco 2025 como el líder mejor valorado por delante de Ana Botín y Amancio Ortega, que ocuparon la segunda y la tercera posición.

Por otro lado, un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) citado por Mercadona señala que la actividad de Mercadona y toda su Cadena de Montaje representa el 2,10% del PIB de España con una aportación de 33.350 millones de euros. Además, más de 743.700 puestos de trabajo en el país están relacionados con la actividad de la empresa, lo que representa más del 3,70% del empleo total.

Además, la empresa ha demostrado su compromiso con España ofreciendo numerosas ayudas a los afectados por la DANA que golpeó Valencia en 2024. Por ejemplo, una nota de prensa del 11 de noviembre de 2024 señala que Mercadona había donado en ese momento más de 10 tráilers de alimentos al Banco de Alimentos de Valencia. Estas ayudas se han ido sucediendo a lo largo del tiempo y la última noticia que se conoce es que en febrero de 2025 Juan Roig destinó 1,5 millones de euros, procedentes de su patrimonio personal gestionado por la empresa FINOP, a la reconstrucción de plazas y parques afectados por la DANA.