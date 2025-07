La realidad de España: menos de 20 millones de trabajadores sostienen a 48,6 millones de personas

El mercado laboral español, que está lastrado por el exceso de intervención y la rigidez impuesta por la regulación, tendrá que hacer frente a un impacto de varios miles de millones de euros por la reducción de la jornada laboral propuesta por Yolanda Díaz. Así se desprende de un informe publicado por el Consejo General de Gestores Administrativos, donde también se estima el coste del absentismo en nuestro país.

De este modo, se demuestra una vez más el error que supone la decisión del Ministerio de Trabajo de reducir la jornada laboral, sobre todo en un país que necesita, precisamente, incrementar su productividad. Y si se expulsa la inversión con altas tasas impositivas e intervencionismo, como está ocurriendo, lo único que puede sostener esa productividad son las horas de trabajo.

Coste milmillonario

El mercado de trabajo en España es una bomba de relojería que podría estallar en cualquier momento, porque de acuerdo al informe citado "solo 20 millones de trabajadores sostienen el país, la productividad está estancada y el absentismo cuesta 27.000 millones al año". Es decir, la economía productiva en nuestro país está sostenida por menos de la mitad de la población. De hecho, en el estudio se detalla que el absentismo medio diario se encuentra en 1,25 millones de personas y los fijos discontinuos sin actividad rondan los 650.000.

Así, "si observamos los datos recogidos de distintas fuentes oficiales, podemos observar la siguiente radiografía del mercado laboral en España" señalan:

Población total : 48,6 millones.

: 48,6 millones. Ocupados (EPA) : 21,77 millones.

: 21,77 millones. Absentismo medio diario : 1,25 millones de personas.

: 1,25 millones de personas. Fijos discontinuos sin actividad : ≈ 650.000.

: ≈ 650.000. Ocupados reales diarios: solo ≈ 19,87 millones.

Así las cosas, el estudio detalla que "el rendimiento por hora trabajada en España es de 45,08 euros. Se trata de una cifra significativamente inferior a la de otros países del entorno". En este sentido, Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, señala que "tenemos una productividad baja, y no remontamos porque no subimos el PIB. Si seguimos trabajando menos y sin generar más valor, no avanzamos".

En este contexto, el empeño de la ministra de Trabajo es, no obstante, reducir por ley la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lo cual implicaría unos costes totales de casi 20.000 millones de euros. "Pasar de 1.630 a 1.560 horas anuales por trabajador supone una pérdida agregada de 1.390 millones de horas laborales al año", inciden en el informe, destacando que "compensar esa caída para mantener el nivel actual de producción requeriría incorporar al mercado casi 900.000 nuevos trabajadores a jornada completa".

De este modo, desde el organismo denuncian que "contratar a ese volumen de personas con el Salario Mínimo Interprofesional tendría un coste directo de más de 14.000 millones de euros en sueldos". De este modo, "si se añaden las cotizaciones sociales, la factura se eleva a más de 19.250 millones de euros anuales". Por lo tanto, de acuerdo con el presidente del organismo, "necesitamos políticas que impulsen la productividad y que el aumento de los costes laborales no recaiga exclusivamente sobre el empresario".

Finalmente, el informe analiza el impacto combinado del absentismo y la reducción de la jornada laboral, cuyo coste total "alcanza los 46.571 millones de euros, lo que representa el 3,2 % del Producto Interior Bruto español", que desde el Consejo General de Gestores Administrativos ven imposible de asumir.