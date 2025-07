Políticos y periodistas, las grandes víctimas de Hacienda por atreverse a criticar a Cristóbal Montoro

Golpe a Cristóbal Montoro. El magistrado Rubén Rus, titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, ha imputado al exministro de Hacienda y a una treintena de personas y empresas relacionadas con él por siete presuntos delitos "continuados". Las actuaciones llevan instruyéndose desde febrero de 2018, y ahora, se ha levantado el secreto de sumario.

Se trata de "cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental", según el auto al que ha tenido acceso Libre Mercado.

Tal y como refleja el documento, el gran recaudador en el Gobierno de Mariano Rajoy (también fue ministro de Hacienda con Aznar del 2000 al 2004) habría usado su cargo al frente de Hacienda para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gasistas clientes de Equipo Económico, su conflictivo despacho de abogados. En concreto, el auto se refiere a "empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)".

El despacho sigue abierto 20 años después

En el año 2006, cuando era eurodiputado del PP, Cristóbal Montoro fundó este despacho, y lo bautizó como Montoro y Asociados. Algunos de estos "asociados" eran miembros de los equipos el Ejecutivo de Aznar, como Luis de Guindos.

En 2008, Montoro volvió a ser elegido diputado por Madrid y también fue nombrado portavoz de Economía del PP. Ese año, vendió sus acciones en el despacho, que cambió de nombre para intentar desvincularse de Montoro. Nacía Equipo Económico. Con la marcha de Montoro, otro de los fundadores, Ricardo Martínez Rico, se quedaba al frente de la empresa, que sigue activa casi 20 años después.

En el año 2011, Rajoy nombraba a Montoro ministro de Hacienda mientras la polémica rodeaba a Equipo Económico por numerosos asuntos. Por ejemplo, Montoro llegaba al ministerio y decidía colocar como su jefe de Gabinete al hermano de Ricardo, Felipe. A este cuestionable nombramiento, se sumaba que, aunque Cristóbal había abandonado el despacho, su hermano, Ricardo Montoro Romero, seguía ejerciendo de consejero.

En Libre Mercado, Luis Fernando Quintero ha estado años rastreando los pasos de este despacho que, casualmente, disparó sus ingresos desde que Montoro llegó al Congreso. Otro escándalo se sucedió cuando su compañero de partido, el ministro de Industria, José Manuel Soria, propuso una serie de recortes a las renovables que perjudicaban a empresas vinculadas a Equipo Económico, como Abengoa, que tenía como consejero a Ricardo Martínez Rico, recordemos, presidente del despacho. Montoro y Soria acabaron enfrentados y publicando diferentes informes y comunicados que desmentían la versión de la otra parte. Las dudas sobre los intereses cruzados entre el responsable de Hacienda y el despacho que fundó cada vez eran más evidentes.

Jiménez Losantos, Chicote...

Después de que haya salido a la luz esta semana la imputación que pone contra las cuerdas a Montoro, numerosos periodistas han denunciado la persecución a la que se vieron sometidos por la Agencia Tributaria en la época en la que Montoro comandaba Hacienda y osaron denunciar la red de influencias del exministro, o incluso, criticar sus actuaciones en el ámbito de sus competencias ministeriales.

Uno de ellos ha sido el presidente del grupo Libertad Digital, Federico Jiménez Losantos. "Los que hemos tenido que padecer a ese sujeto por denunciar su evidente, prístina y clarísima corrupción a medias con su hermano nos ha tocado padecer inspecciones fiscales" ha contado Jiménez Losantos en su programa La Mañana de Federico en esRadio. "Esto lo contamos aquí, y te mandaban inspecciones fiscales como venganza. Los gangsters son así. Lo de Montoro era el terror fiscal" ha sentenciado.

"Javier Chicote también lo denunció en ABC" ha recordado el director de La Mañana. Precisamente, este jueves, Chicote ha compartido una noticia de su periódico en la que relatan que "Cristóbal Montoro promovió inspecciones fiscales a periodistas y políticos con los que el entonces ministro mantenía enfrentamientos profesionales".

Uno de ellos, era el propio Javier Chicote, que publicó en el año 2017 detalles sobre la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Equipo Económico, por "presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato con las Cámaras de Comercio en 2012" o sobre el hecho de que Equipo Económico "cobrara de empresas" que necesitaban "cambios legislativos". Lo siguiente fue que la Agencia Tributaria empezó a investigar a este periodista. "Llegó a buscar hasta en la herencia de mi padre fallecido en 1999" y hasta "a mi hija de tres años" ha denunciado Chicote.

Lo bautizamos como la Kitchen fiscal del PP y, por fin, ya es el caso Montoro. Aquí conté lo que me hicieron por denunciar la corrupción. La cúpula de la Agencia Tributaria llegó a buscar hasta en la herencia de mi padre fallecido en 1999.

https://t.co/VrFmHZaZul vía @ABCespana — Javier Chicote Lerena 🗞️ (@ChicoteLerena) July 17, 2025

Luis Fernando Quintero tuvo más suerte. Cuenta que "amén de las ocasiones en las que me manifestó su malestar el equipo del entonces ministro, no me sentí especialmente perseguido por Montoro. Como periodista de trinchera tampoco tenía propiedades que pudiera atacar Hacienda con su operativa de persecución. Sin embargo, cuando publicamos la información sobre el doble informe de hacienda y Abengoa el ministerio tardó apenas unas horas en exigir el desmentido", recuerda.

El periodista de Onda Cero, Carlos Alsina, también ha recordado un episodio en el que Montoro lo amenazó directamente. Según cuenta, "en una reunión en su ministerio, Montoro convocó a los responsables del programa y de la cadena e invocó el castigo fiscal que podrían sufrir las empresas" mediáticas "que no entraran por el aro" de ensalzar su ministerial figura.

"Perdió los papeles y le espetó al director del programa" (que era Alsina) que "¡soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes?. Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a tus accionistas les guste que lo suba. Tenlo presente!" amenazó. "Que el ministro entendía el poder como una vía para premiar favores y castigar a quien no tragara, no hace falta que el juez se esfuerce en demostrármelo" ha considerado.

Políticos, en su punto de mira

Y la profesión periodística no ha sido la única damnificada por Montoro en su época de ministro. Sus propios compañeros de partido han denunciado en numerosas ocasiones que fueron víctimas de los tentáculos de la Agencia Tributaria en la segunda etapa del exministro recién imputado.

Uno de los casos más sonados es el de Rodrigo Rato, que no dudó en señalar a Montoro en el Supremo por su detención en 2015. "Estamos aquí porque el 21 de enero de 2015, el jefe de Gabinete del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el señor Felipe Martínez Rico, escribía el siguiente correo electrónico a Cristóbal Montoro: Santiago (Menéndez), director de la Agencia Tributaria entonces, quiere comentar contigo la situación fiscal de Rato. Tiene ahora indicios de que está procediendo al alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro. Puede comentarlo el jueves después del comité de dirección o después del Consejo de Ministros el viernes, como prefiera" leyó Rato ante el tribunal. Volvemos a recordar que Felipe Martínez Rico es hermano del actual presidente del polémico despacho.

José Manuel García-Margallo, que ha reconocido desavenencias con Montoro en el seno del Gobierno, sufrió una inspección con Montoro como ministro de Hacienda cuando él mismo comandaba Exteriores. Lo mismo le ocurrió al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Ambos lo calificaron de "puñalada".

Hasta la propia Esperanza Aguirre denunció ante la Fiscalía la filtración de su declaración de la renta "días antes" de las elecciones municipales de 2015, lo que consideró que perjudicó el voto porque "fue el año que gané más dinero, y fue en la empresa privada". Aguirre ha apuntado a la responsabilidad de Montoro en este tipo de filtraciones. En una ocasión, consideró que "en un país anglosajón, Montoro habría dimitido" por ellas.

Durante la segunda etapa de Montoro, eran constantes las amenazas veladas y las insinuaciones de Montoro a políticos de todos los colores dejando claro que él tenía información privilegiada sobre si pagaban o no sus impuestos. También llego a reprochar a los periodistas que "dan lecciones de ética cuando tienen "importantísimas deudas con Hacienda", unos comentarios abusivos y de dudosa legalidad.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.