La insultada Andalucía ya tiene más declarantes del IRPF que Cataluña pero pagará el cupo de Sánchez y Montero

Por increíble que parezca, así se escribe la historia socialista y separatista en la era Sánchez. El separatismo no ha dejado de despreciar a Andalucía. De las bocas de mandos de la antigua CiU no han dejado de salir insultos como aquellos que lanzaba Jordi Pujol al referirse a los andaluces de la siguiente manera: "El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, es un hombre destruido". Y lo aderezaba con más comentarios aplicables también a otras comunidades españolas como que "es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual".

Pues bien, resulta que el hombre "destruido" está construyendo más economía que aquellos separatistas incapacitados para quitarse el racismo de la boca. Y con los últimos datos totalmente cerrados y confirmados de la Agencia Tributaria, los "anárquicos" suman ya más declaraciones del IRPF que los separatistas que defienden la ruptura del sistema de solidaridad. En concreto, y con los últimos datos de 2023, Andalucía sumó un total de 4,302 millones de declaraciones en el IRPF y Cataluña se quedó en 4,189 millones.

Y no. No es una cuestión tradicional, sino alimentada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y, por cierto, de la candidata a las próximas elecciones andaluzas por el PSOE —María Jesús Montero—. Porque en el año de la llegada al poder nacional de ambos —2018— esa no era la situación. En aquel 2018, Andalucía sumaba 3,516 millones de declaraciones y Cataluña la superaba con un total de 3,655 millones.

Pero los incentivos perversos tienen estas cosas. Y como el Gobierno de Sánchez y su vicepresidenta Montero no han dejado de dar todo lo reclamado por el separatismo sin exigir nada más que deslealtad a España y medidas antieconómicas, pues ahora resulta que Andalucía ya tiene más pagadores del IRPF que la Cataluña dominada por el PSOE y separatismo, es decir, por el separatismo.

¿Significa eso que Andalucía sea más rica? Evidentemente no, porque sus rentas individuales —sus salarios— son aún inferiores a las de los catalanes. ¿Pero significa que Cataluña con sus medidas social-separatistas saca cada vez menos distancia a Andalucía? Pues obviamente sí.

Pese a lo cual, los mismos socialistas han decidido regalar un cupo inconstitucional a Cataluña para que deje de aportar al sistema de solidaridad del que aún se beneficia Andalucía por dos motivos: tener menos renta individual y ser España una única nación de iguales ante la ley. Cuestiones en las que no parecen creer los socialistas.

Y, al dejar de pagar Cataluña, también obviamente, Andalucía —la que hace mejor los deberes que Cataluña— pasará a ser castigada frente a la premiada Cataluña —que hace cada vez menos los deberes y, a partir de ahora, no los hará de ninguna manera—.

Madrid, la otra golpeada

Así, la cosa va a más con el cupo catalán. Porque la otra golpeada pretenden que sea Madrid, de la que aseguran, en un alarde de mentiras, que no hace esfuerzo fiscal.

Pues bien, Madrid, con los datos del mismo 2023, resulta que es la que más esfuerzo conjunto fiscal conjunto hace. ¿Y cómo puede ser si tiene los impuestos más bajos? Pues precisamente por ello. Y es que esos impuestos más bajo permiten generar más empresas y más y mejor empleo, sueldos más altos —por disponer las empresas de más neto— y, por lo tanto, un mayor poder de consumo. Traducido: que al no saquear fiscalmente a personas físicas y empresas, resulta que la actividad, empleo y consumo se dispara y, al final, con menos impuestos individuales sale una mayor recaudación conjunta. Fácil de entender. Salvo, por lo visto, para los socialistas.

Los datos

-Madrid aporta casi la mitad de toda la recaudación nacional (el 45,76%) e ingresa por impuestos —pagados por todos los ciudadanos y empresas que tributan en la Comunidad de Madrid— más del doble que Cataluña.

-Cataluña, por el contrario, aporta tan sólo el 20,32% de la recaudación nacional.

-Madrid, por cierto, lo hace cobrando impuestos más bajos a cada contribuyente, porque, precisamente, esa menor tributación individual es la que ha provocado una mayor creación de negocios, rentas, consumo, empleo y riqueza. Justo lo contrario del modelo de Sánchez y Montero.

-La Comunidad de Madrid paga el 77% de los fondos de solidaridad nacionales.

-Y en términos de balanzas fiscales —lo obtenido medido en relación a lo pagado al sistema nacional—, Madrid aporta el triple que Cataluña.

Y a eso, el socialismo, le llama aportar menos que el golpismo catalán.

