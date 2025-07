Un viejo anuncio de AVE resurge en redes y deja en evidencia a Óscar Puente

Un antiguo anuncio de Renfe, emitido en el año 1994, ha vuelto a circular en redes sociales generando un intenso debate sobre la calidad y puntualidad del servicio de alta velocidad en España. El antiguo spot aseguraba que si un tren AVE llegaba con más de cinco minutos de retraso, el importe total del billete sería devuelto al pasajero. La promesa, que en su día sirvió como una audaz estrategia de marketing para posicionar al AVE como un servicio de élite y fiable, contrasta de manera evidente con la situación actual, cuestionando al actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

En el anuncio, una voz en off afirmaba: "Les comunicamos que el tren llegará a su destino con seis minutos de retraso. Si alguna vez su AVE llega con más de cinco minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete, aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría". En la letra pequeña se aclaraba que la devolución solo se aplicaría a retrasos imputables directamente a AVE-Renfe.

Sin embargo, la comparación entre la promesa de aquel entonces y las críticas actuales al servicio ha encendido las redes sociales, donde algunos usuarios bromean sobre la "deuda millonaria" que Renfe podría tener si aquella política de los años 90 se aplicase hoy en día.

Los usuarios indignados en X

Ante el resurgimiento del antiguo anuncio en las redes sociales, muchos usuarios han mostrado su descontento en X. "Me acuerdo cuando me devolvieron el importe íntegro de dos viajes Madrid-Málaga que llegaron 16 minutos tarde por una avería hace años. What a time", añade el usuario @jdsanchezd.

Por otro lado, otros usuarios se quejan de los retrasos actuales, ejemplificando la situación actual de RENFE: "Ayer estuvimos tirados 2 horas a la salida de Madrid. Coña absoluta al ver este vídeo", se queja otra persona. "¡Qué tiempos aquellos!", recuerda otro usuario.

Política de devolución de dinero por retrasos actual

Actualmente, Renfe cuenta con una política de devoluciones por retrasos que poco tiene que ver con la del anuncio de los 90. En los trenes comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Larga Distancia), se devuelve el 50% del importe si el retraso es igual o superior a 60 minutos y el 100% si supera los 90 minutos.

Mientras tanto, en los servicios Avant, la compensación es del 50% por demoras de más de 15 minutos y del 100% a partir de los 30. Para la Media Distancia, la devolución es del 25% con más de 15 minutos de retraso, del 50% a partir de los 30 y del 100% cuando se superan los 60. En los trenes Regional y Regional Express, el 25% se devuelve con retrasos mayores de 30 minutos, el 50% con más de 45 minutos y el 100% si la demora supera los 60 minutos.